Agencias

México llevará a la CIDH las muertes de connacionales en EE.UU. bajo custodia del ICE

Guardar

Ciudad de México, 30 mar (EFE).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este lunes que el país llevará a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la situación de los mexicanos en los centros de detención del Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), tras la muerte de otro ciudadano el pasado viernes bajo su custodia.

La mandataria explicó que el Ejecutivo llevará esta situación por primera vez a la CIDH, al tiempo que enviará cartas a autoridades estadounidenses para quejarse de la "deficiente atención médica" en el centro de Adelanto, en California (EE.UU.), donde estaba retenido el mexicano fallecido.

Últimas Noticias

EAU intercepta once misiles y 27 drones con origen iraní

El Ministerio de Defensa emiratí reporta que las fuerzas antiaéreas lograron bloquear un nuevo ataque, mientras aumentan las hostilidades con Irán y se intensifica el número de víctimas y heridos sobre territorio de Emiratos Árabes Unidos

EAU intercepta once misiles y 27 drones con origen iraní

El 80% de los españoles almacena sus datos sensibles en formato digital, según Kaspersky

Solo una minoría en España recurre al papel para preservar información delicada, mientras que los jóvenes lideran la digitalización y expertos advierten sobre vulnerabilidades, recomendando múltiples respaldos, protección con autenticación reforzada y comprobar la eficacia de los sistemas de seguridad

Infobae

Ofrenda floral en la embajada iraní en Madrid por las niñas víctimas del ataque en Minab

Infobae

La Fundación Jiménez Díaz destaca su modelo de neurorrehabilitación basado en tecnología robótica

La Fundación Jiménez Díaz destaca su modelo de neurorrehabilitación basado en tecnología robótica

La mala dieta es uno de los principales factores de muerte por cadiopatía isquémica

Infobae