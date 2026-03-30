Merz propone un grupo de contacto para asegurar el estrecho de Ormuz tras la guerra

Berlín, 30 mar (EFE).- El canciller alemán, Friedrich Merz, propuso este lunes que, una vez terminada la guerra en Irán, se cree un grupo de contacto para lograr la mejor coordinación posible entre los Estados que estén dispuestos a garantizar la seguridad de la navegación por el estrecho de Ormuz.

"Cuando estén dadas las condiciones Alemania por supuesto estará dispuesta hacer su aportación para asegurar la navegación en el estrecho de Ormuz", dijo durante una rueda de prensa tras reunirse con el presidente sirio, Ahmed al Sharaa.

"Hemos hecho amplias propuestas al respecto. Quiero proponer que lo hagamos en el marco de un grupo de contacto internacional para que pueda haber la mejor coordinación posible entre los países que tengan voluntad de participar, entre ellos Alemania", señaló Merz.

El canciller señaló que, en vista de la situación en la región por la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán, el éxito de la reconstrucción de Siria es aún más importante y dijo que el conflicto armado es algo que afecta a todo el mundo y ha llegado a la vida cotidiana de los alemanes.

"Desde hace semanas suben los precios de la gasolina y de la energía y tenemos que reforzar las medidas de seguridad para las sinagogas y las comunidades judías. Si la guerra se extiende y se convierte en un conflicto regional, tendrá repercusiones aún más duras para Alemania y para Europa" , advirtió.

Al Sharaa, por su parte, dijo que la situación en la región lo llenaba de preocupación y condenó los ataques de Irán contra los "hermanos" árabes en el Golfo Pérsicos para, dijo, "saldar cuentas viejas", y sin que los países afectados hayan tenido nada que ver con el origen del conflicto.

El presidente sirio reiteró, al igual que ya hizo por la mañana en una mesa redonda en el Ministerio de Exteriores de Alemania, que "no necesitamos una guerra para darnos cuenta de que Siria es una vía terrestre segura para las cadenas de suministro y el suministro de energía".

"Por supuesto, siempre debe haber diversificación en las cadenas de suministro, en las rutas. Siempre debe haber más de una opción, y Siria se encuentra en una posición histórica y geográfica especial: una conexión entre Oriente y Occidente", afirmó.