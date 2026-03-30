Lunes, 30 de marzo de 2026 (08.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 30 mar (EFE).-

Teherán/Washington/Jerusalén.- Seguimiento del conflicto en Oriente Medio.

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París.- Los ministros de Finanzas, de Energía y responsables de Bancos Centrales del G7 abordan en París la situación económica actual, en la que convergen crisis energéticas, presiones inflacionarias y desafíos macroeconómicos.

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La Habana.- Cuba espera la llegada del petrolero ruso Anatoly Kolodkin, que transporta unos 740.000 barriles de crudo, al puerto de Matanzas, la primera carga de combustible que llega a la isla desde enero tras el férreo bloqueo de Estados Unidos, que ha sumido al país en una crisis energética sin precedentes.

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Berlín.- El canciller alemán, Friedrich Merz, se reúne con el presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, con quien aborda la guerra en Oriente Medio y la situación en el país árabe.

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Berlín.- Protesta contra la visita del presidente de Siria, Ahmed al Shara, que será recibido por el presidente y por el canciller alemán.

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Jerusalén.- Libertad religiosa y comunidades cristianas en Israel y Jerusalén Este,presentación del tercer informe anual, en el que se presentarán datos actualizados sobre incidentes y tendencias en materia de aplicación de la ley.

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Bruselas.- Los ministros de Agricultura de la UE se reúnen en un Consejo para debatir cuestiones de política comercial, como el impacto de la guerra en Oriente Medio sobre el sector agroalimentario y la transición energética en la pesca y la acuicultura.

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Naipyidó (Birmania).- El líder de la junta militar de Birmania, Min Aung Hlaing, dejó este lunes de liderar el Ejército y se perfila a ocupar el cargo de presidente tras ser nominado como candidato por parte de la Cámara Baja, informan los medios locales.

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Leópolis (Ucrania) - El ejército ucraniano comienza a equipar a sus soldados con exoesqueletos para ayudarles a soportar la intensa carga física del combate, a medida que las tecnologías modernas siguen transformando el campo de batalla.

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Caracas.- El secretario general del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, ofrece una rueda de prensa de la formación sobre diferentes temas de interés político.

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Taipéi.- Una delegación de senadores estadounidenses visita Taiwán en pleno debate por el aumento del gasto militar en la isla y en la antesala de la reunión prevista en Pekín entre los líderes de EE.UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping.

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Miami (EE.UU.).- Jared Isaacman, administrador de la NASA, ofrece los últimos detalles sobre el lanzamiento de Artemis II, previsto para este miércoles, una misión que marcará el regreso del ser humano a la Luna tras más de 50 años.

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Ciudad de Panamá.- Visita guiada al portaviones estadounidense de propulsión nuclear USS Nimitz, que hace escala en Panamá como parte de su despliegue este año en mares de Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

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Sídney (Australia).- Cinco hondureños y un ecuatoriano, tripulantes de un buque mercante, fueron detenidos en Australia por su presunto papel en el tráfico de cerca de una tonelada de cocaína frente a la costa este del país, informaron este lunes fuentes oficiales.

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Ciudad de México.- Activistas alertan sobre un arribo anticipado y alto de sargazo en Cancún y el Caribe mexicano, con más de 12.000 toneladas recolectadas en la zona al 24 de marzo, por lo que esperan mayores volúmenes de recales que en 2025.

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Quito.- El Gobierno de Ecuador suscribe con Israel un programa de cooperación para el periodo 2026-2027, orientado a fortalecer las relaciones bilaterales mediante iniciativas conjunta en educación, ciencia y cultura.

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Miami (EE.UU.).- Miami aparece en dos nuevos índices como la ciudad con los peores conductores de Estados Unidos y la segunda con más congestionamientos viales, solo detrás de Los Ángeles, por lo que organizaciones locales impulsan alternativas como más infraestructura ciclista y transporte público.

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San Pedro Las Huertas (Guatemala).- En las faldas del imponente volcán de Agua, unos 50 kilómetros al suroeste de la Ciudad de Guatemala, la aldea de San Pedro Las Huertas le da vida a una tradición cromática esencial para la fe cristiana en Semana Santa con el cultivo de la flor denominada estaticia (Limonium sinuatum).

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cdp/rmg/EFE

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