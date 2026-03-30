Agencias

Laura Dern protagonizará un drama sobre la investigación que destapó el caso Epstein

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Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- La actriz oscarizada Laura Dern protagonizará una miniserie que está desarrollando Sony Pictures sobre la investigación que destapó el caso del delincuente sexual Jeffrey Epstein, según informó este lunes The Hollywood Reporter.

El drama estará basado en el libro de la periodista de investigación del diario Miami Herald, Julie K. Brown, titulado 'Perversion of Justice: The Jeffrey Epstein Story' (Perversión de justicia: la historia de Jeffery Epstein).

De acuerdo con la revista especializada, Dern interpretará a la reportera que siguió la pista de la historia de tráfico sexual en torno a Epstein.

La miniserie narrará la incansable investigación que llevó años a Brown, que identificó a 80 víctimas y convenció a sobrevivientes clave para que hablaran públicamente, lo que llevó a los arrestos de Epstein y Ghislaine Maxwell.

La producción, que cuenta con el respaldo de Sony Pictures, aún no cuenta con una plataforma de emisión confirmada, y se perfila como una de las piezas más codiciadas de la temporada de preventas. Se espera que el rodaje comience a finales de 2026.

El interés de las grandes plataformas de contenidos en línea es alto, ya que se trata de la primera adaptación con guion de un caso que hasta ahora solo se había abordado en formato documental. EFE

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