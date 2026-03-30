La tasa de desempleo en Colombia fue del 9,2 % en febrero

Bogotá, 30 mar (EFE).- La tasa de desempleo en Colombia se ubicó en el 9,2 % en febrero, frente al 10,3 % del mismo mes de 2025, y con una notable reducción ante el 10,9 % registrado en enero pasado, informó este lunes el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE).

En comparación con enero, la tasa de febrero supone una disminución de 1,7 puntos porcentuales, producto de la normalización del mercado laboral tras el inicio del año y luego del repunte estacional del desempleo en enero.

En febrero de 2026, el país tenía 24,09 millones de personas ocupadas, lo que representa un aumento de 624.000 personas frente a los 23,47 millones del mismo periodo del año anterior, según la Gran Encuesta Integrada de Hogares (GEIH), indicó la directora del DANE, Piedad Urdinola.

Por ramas de actividad, los mayores aportes a la generación de empleo provinieron de actividades profesionales, científicas y técnicas, así como de la Administración pública, educación y salud, y de actividades artísticas y de servicios, mientras que sectores como agricultura y transporte registraron caídas en el número de ocupados.

En las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, la tasa de desempleo también mostró una mejora al ubicarse en 9,2 %, frente al 9,8 % de febrero de 2025, lo que refleja una recuperación del empleo urbano, según Urdinola.

"Para febrero de 2026, la tasa de ocupación se ubicó en 58,7 %, mientras que la tasa global de participación fue de 64,7 %", precisó la directora del DANE, que señaló que ambos indicadores se mantuvieron estables frente al mismo mes de 2025. EFE