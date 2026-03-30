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La Comisión Europea sufrió un ciberataque que sustrajo información de webs públicas

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Bruselas, 30 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) informó este lunes de que algunas de sus páginas web públicas han sufrido un ciberataque que resultó en la sustracción de datos, y aseguró que ha abierto una investigación para esclarecer lo sucedido.

"La Comisión ha respondido a un ciberataque contra nuestra plataforma 'Europa', alojada en el entorno de Amazon (...). Nuestros mecanismos de defensa detectaron inmediatamente las actividades maliciosas y nuestros equipos iniciaron una investigación de inmediato. Esto nos permitió contener el incidente", indicó el portavoz comunitario Thomas Regnier durante la rueda de prensa diaria de la CE.

Agregó que los servicios de la Comisión aplicaron "medidas de mitigación de riesgos" para proteger los servicios y datos sin interrumpir la disponibilidad de los sitios web de 'Europa'. Ahora, la investigación sigue en curso", declaró el portavoz.

Según explicó, los primeros indicios apuntan a que "se sustrajeron algunos datos", y se refirió en particular a la web 'Europa.eu' o a sitios web públicos, pero no quiso entrar en más detalles al seguir abierta la investigación.

En cualquier caso, dejó claro que "la infraestructura interna de la Comisión no se ha visto afectada en absoluto, por lo que estamos hablando de datos que posiblemente ya fueran de dominio público", lo cual consideró "bastante tranquilizador".

Además, Regnier recalcó que "no hay ningún problema en absoluto en cuanto a la concienciación sobre la ciberseguridad dentro de la Comisión", institución que, según dijo, "cuenta con políticas de ciberseguridad muy sólidas" y con "directrices muy claras" para su personal.

"Las actividades maliciosas se producen cada vez con más frecuencia, no solo en la Comisión, sino en todo tipo de organizaciones públicas, instituciones públicas y también en entidades privadas. Así que, por supuesto, este es un riesgo al que nos enfrentamos a diario", comentó.

Según precisó, la CE detectó el ataque "de inmediato" y en el momento tomó medidas e inició la investigación, que sigue en curso. EFE

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