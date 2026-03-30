La CE impulsa plan para invertir 1.500 millones euros en industria militar de UE y Ucrania

Bruselas, 30 mar (EFE).- La Comisión Europea (CE) aprobó este lunes un plan de trabajo para 2026 y 2027 para proporcionar subvenciones por valor de 1.500 millones de euros enfocadas en modernizar la industria militar comunitaria y ucraniana y aumentar su producción, dentro del Programa Europeo de la Industria de Defensa (EDIP).

La Comisión recordó en un comunicado que el EDIP aborda los retos urgentes en materia de defensa y seguridad en Europa impulsando las capacidades de producción industrial y reforzando la cooperación con Ucrania.

Además, potencia la contratación pública europea conjunta y desarrolla proyectos de defensa europeos de interés común.

El Ejecutivo comunitario explicó que más de 700 millones de euros se destinarán a apoyar el aumento de la producción de componentes y productos clave para la defensa, incluidos sistemas antidrones, misiles y municiones.

Esto incluye 260 millones de euros en el marco del instrumento de apoyo a Ucrania del EDIP, para ayudar a reconstruir y modernizar la base tecnológica e industrial militar de ese país mediante la inversión en proyectos de colaboración que aumenten las capacidades de producción tanto en Ucrania como en Europa.

Por lo que respeta a los proyectos de defensa de interés común, recibirán 325 millones de euros para poner en marcha y ejecutar proyectos industriales de colaboración, los cuales tendrán por objeto beneficiar a una parte más amplia de la UE y estarán abiertos también a Noruega y Ucrania, precisó la Comisión.

Por otra parte, para reducir la fragmentación y aumentar la eficiencia, el EDIP destinará 240 millones de euros a la adquisición conjunta de equipos de defensa, incluidos sistemas de lucha contra drones, de defensa aérea y antimisiles, y de combate terrestre y naval, por parte de los Estados miembros y Noruega.

Los consorcios podrán solicitar subvenciones de hasta 20 millones de euros por proyecto.

Las empresas emergentes del sector de la defensa, incluidas las pymes y las compañías de pequeña capitalización, recibirán 100 millones de euros en forma de apoyo al capital mediante el fondo para la aceleración de la transformación de las cadenas de suministro de defensa (FAST).

A través de la iniciativa BraveTech de la UE, se canalizarán 35,3 millones de euros adicionales del EDIP en apoyo a la innovación de la industria ucraniana y europea para mejorar su competitividad.

La Comisión indicó que la primera ronda de convocatorias de propuestas del EDIP estará disponible en el portal de financiación y licitaciones de la UE a partir de este martes.

El EDIP, que se aprobó en diciembre pasado, es una de las numerosas iniciativas que ha puesto en marcha la UE para “reforzar su capacidad de respuesta en materia de defensa y potenciar la industria de defensa europea ante un panorama de seguridad en constante evolución”, subrayó la Comisión Europea. EFE