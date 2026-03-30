Kicillof defiende estatización de YPF y niega que el fallo favorable sea mérito de Milei

Buenos Aires, 30 mar (EFE).- El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, defendió este lunes la nacionalización de la petrolera YPF en 2012 -cuando era viceministro de Economía- y rechazó las afirmaciones del presidente Javier Milei en las que se adjudicó la responsabilidad del reciente fallo de la Justicia de Estados Unidos que revocó una sentencia contra el país por aquel proceso.

"Es una historia de 15 años y nada tiene que ver con el Gobierno actual, ni con su tendencia o ideología", afirmó en una rueda de prensa Kicillof, en respuesta a los ataques en su contra por parte de Milei tras el fallo del pasado viernes de la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York.

El mismo día del fallo, Milei había dicho que tuvo que "arreglar las 'cagadas' que hizo el inútil, imbécil, incompetente de Kicillof durante el segundo Gobierno de la corrupta y presidiaria Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)".

Horas después, en un mensaje dirigido a la nación, añadió: "El juicio de YPF comenzó durante la presidencia de Cristina (Fernández de) Kirchner, luego el juicio se perdió en primera instancia durante la presidencia de Alberto Fernández (2019-2023). Ahora, la Argentina logró una sentencia histórica en esta administración. Lo que parecía imposible, nosotros lo hicimos posible".

En su conferencia de este lunes, Kicillof, referente de la oposición al Gobierno de Milei, resaltó que la resolución judicial reconoció que en 2012 la expropiación se realizó conforme a la Constitución y las leyes argentinas.

Además, pidió "prudencia" al presidente en sus declaraciones públicas sobre el litigio, al advertir que podrían ser utilizadas por los demandantes en futuras instancias judiciales.

"Si alguien insiste en que tenían razón los demandantes, los fondos buitres, sigue dando argumentos para una apelación. Observar al presidente darle la razón a quienes querían quedarse con YPF, quienes querían una indemnización absolutamente desproporcionada, es riesgoso, además de absolutamente contrario a los intereses de nuestro país", mencionó, en referencia a expresiones pasadas de Milei sobre el litigio.

Por otra parte, el gobernador subrayó la importancia de mantener a YPF bajo control estatal como herramienta para amortiguar el impacto de la volatilidad internacional en los precios de los combustibles: "YPF tiene que ser nacional, porque es un instrumento poderoso para que eso no se descargue en los bolsillos golpeados de nuestra sociedad".

La nacionalización de YPF fue dispuesta por el Gobierno de Fernández y aprobada por el Parlamento argentino en 2012, que mediante una ley avaló que el Estado argentino se quedara con el 51 % de la petrolera, que estaba en manos de la española Repsol.

El caso en los tribunales de Nueva York se inició en 2015, cuando la firma británica Burford Capital y la estadounidense Eton Park impulsaron una demanda tras adquirir los derechos de litigio de dos sociedades constituidas en España y que quebraron: Petersen Energía Inversora y Petersen Energía.

Esas dos sociedades antiguamente habían pertenecido al grupo argentino Petersen, que tenía una participación accionaria del 25 % en YPF al momento de la nacionalización de la petrolera.

Burford Capital y Eton Park reclamaron en el juicio millonarias compensaciones alegando que el Estado argentino debió lanzar una oferta pública de adquisición por el resto de las acciones que no pertenecían a Repsol.

El fallo revocado el viernes había sido dictado en 2023 y condenaba al Estado argentino a pagarles 16.100 millones de dólares.

YPF, controlada por el Estado argentino y cuyas acciones cotizan en las bolsas de Buenos Aires y Nueva York, es la mayor productora de hidrocarburos de Argentina. EFE

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