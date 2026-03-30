Kali Uchis anuncia su gira por norteamérica 'For the Girls Tour'

Los Ángeles (EE.UU.), 30 mar (EFE).- Kali Uchis anunció su gira por norteamérica 'For the Girls Tour' que comenzará el 26 de mayo en Morrison, Colorado, y pasará por más de diez ciudades estadounidenses.

La cantante de raíces colombianas tendrá actuaciones musicales en Atlanta, Tampa, Houston, Phoenix, Las Vegas y más, antes de finalizar el 8 de agosto en el T-Mobile Arena en Las Vegas, Nevada.

El tour contará con la cantante estadounidense Mariah The Scientist como artista invitada y la cantante y productora Laila! será la encargada de abrir algunos de los conciertos.

La gira llega tan solo seis meses después de haber terminado la anterior, 'Sincerely Tour', que reunió a más de 300.000 asistentes y fue elogiada por la crítica.

Kali Uchis y Mariah The Scientist trabajaron juntas en la canción 'Pretty Promises', que formaba parte del álbum deluxe 'Sincerely: P.S.'.

La cantante de 'Telepatía' lanzó en diciembre 'Muévelo' una demo de su álbum 'Orquídeas' que fue filtrado a finales del año pasado. EFE