Italia exige a Israel respeto a libertad religiosa tras el veto al Patriarca Latino

Roma, 30 mar (EFE).- El Gobierno de Italia exigió a Israel respeto a la libertad religiosa en Jerusalén y, en tal sentido, convocó al embajador de este país en Roma, Jonathan Peled, para expresarle su malestar por la decisión de la Policía israelí de impedir ayer el acceso al Santo Sepulcro al Patriarca Latino de Jerusalén, cardenal Pierbattista Pizzaballa, quien, como es tradición, iba a celebrar allí la misa del Domingo de Ramos.

El diplomático israelí se reunió en Roma con la vicesecretaria general del Ministerio de Exteriores, Cecilia Piccioni, después de que fuera convocado por el jefe de la diplomacia italiana, Antonio Tajani, para protestar por el polémico veto al Patriarca Latino, la máxima autoridad de la Iglesia católica en Tierra Santa.

En el encuentro, según un comunicado del Gobierno italiano, se hizo un balance actualizado de las nuevas disposiciones del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para garantizar el acceso inmediato al cardenal Pizzaballa al Santo Sepulcro.

"Al embajador israelí se le recalcó que Italia exige el respeto del ejercicio de la libertad religiosa, considerando a todos los creyentes que en Jerusalén ven la cuna de su fe", se lee en la nota.

Y agrega: "El Gobierno italiano ve absolutamente comprensibles y totalmente susceptibles de ser compartidos las razones y modos de protesta que el cardenal ha considerado oportuno adoptar. No cree que comentarios adicionales por parte de funcionarios puedan ayudar a avanzar en el diálogo".

Asimismo, se ha pedido al representante diplomático que las autoridades israelíes "protejan la presencia de las comunidades cristianas en Jerusalén y Cisjordania" porque "desempeñan una labor importante de mediación y promoción del diálogo y la tolerancia".

"Italia está históricamente comprometida con la protección y promoción de la libertad de religión y de creencias, también en cuanto país garante del statu quo de los Santos Lugares", se indica en la nota.

El Ministerio de Exteriores de Italia convocó este lunes al embajador después de que las autoridades israelíes impidieran entrar al Santo Sepulcro de Jerusalén al cardenal Pizzaballa y al padre Francesco Ielpo, custodio de Tierra Santa, para oficiar la misa del Domingo de Ramos.

El veto generó una fuerte condena internacional que obligó la pasado noche a Netanyahu a revocar esa decisión y anunciar que permitiría el paso al purpurado.

En el encuentro en Roma, también se ha abordado el proyecto de ley que pretende aplicar la pena de muerte a "terroristas" condenados por homicidio, una norma que organizaciones de derechos humanos sospechan que sería aplicada en la práctica a ciudadanos palestinos.

Italia ha adoptado con Alemania, Francia y Reino Unido una declaración conjunta en la que expresa su "preocupación" por esta ley, de ser aprobada, y pide al Gobierno israelí reconsiderarla.

"Para Italia, la pena de muerte es una forma de castigo inhumana y degradante, carente de cualquier efecto disuasorio. Por este motivo nos oponemos" a ella. "El rechazo de la pena de muerte es un valor fundamental", dice el comunicado.

Por último, las autoridades italianas hablaron con el embajador israelí sobre el acceso a la Franja de Gaza y emplazaron a mantener "la máxima atención" a la situación de la población palestina.

"Las condiciones de la población palestina en Gaza deben seguir siendo objeto de la máxima atención por parte del Gobierno israelí, al que se le ha pedido que adopte todas las medidas necesarias para garantizar una mejora significativa de las condiciones alimentarias, sanitarias y, en general, sociales de la población civil", se indica en el comunicado. EFE