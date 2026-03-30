Agencias

Israel compra decenas de miles de proyectiles de artillería a una empresa israelí

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Jerusalén, 30 mar (EFE).- El Ministerio de Defensa de Israel ha firmado un acuerdo con la empresa israelí Elbit Systems para adquirir decenas de miles de municiones terrestres por un total de 48 millones de dólares, en un contexto de ampliación de su incursión terrestre en el sur el Líbano en medio de la guerra contra Irán.

En un comunicado difundido este lunes, Defensa informa de que el material a adquirir a dicha empresa serán proyectiles de artillería de 155 mm producidos por las instalaciones de Erbit -que tiene sede en la ciudad costera de Haifa- en varios puntos de Israel, donde "miles de empleados ya trabajan las 24 horas del día en tres turnos bajo la dirección del Ministerio".

El acuerdo, indica Defensa, forma parte de una estrategia "para reducir la dependencia de fuentes externas de municiones y fortalecer la producción nacional de defensa de Israel".

Esta compra se produce en plena guerra de Israel contra Irán y también contra el grupo chií Hizbulá que actúa en el Líbano, país donde el Ejército israelí ha comenzado una incursión terrestre en su franja sur fronteriza, expulsando de allí a cientos de miles de personas. EFE

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