Infografías del lunes 30 de marzo de 2026

CUBA EEUU - El petrolero ruso 'Anatoli Kolodkin', con 740.000 barriles, equivalente a 100.000 toneladas de crudo, navega este lunes por aguas cubanas y se prevé que llegue al puerto de Matanzas (oeste) de la isla en la mañana del martes.

IRÁN GUERRA - Irán volvió a negar que mantenga negociaciones directas con Estados Unidos, pero sí reconoció el intercambio de mensajes a través de intermediarios como Pakistán.

IRÁN GUERRA - El petróleo de brent para entrega en mayo ronda los 115 dólares por barril, cuando la guerra entra en su segundo mes y en medio de un aumento de la presencia militar de Estados Unidos en Oriente Medio.

EEUU ESPACIO - La NASA ultima los preparativos para el lanzamiento de la misión Artemis II, prevista para no antes del 1 de abril, que llevará a cuatro astronautas alrededor de la Luna, representando la punta de lanza de los planes de la agencia para consolidar el liderazgo estadounidense en el espacio.

EEUU CINE - Mario, el famoso personaje del universo Nintendo, vuelve a saltar a la gran pantalla tras el éxito de su primera entrega que dejó más de 1.300 millones de dólares de recaudación mundial, esta vez con una aventura espacial en ‘The Super Mario Galaxy Movie’ que llevará al famoso héroe a enfrentar una amenaza contra múltiples mundos.

TENIS SINNER - Tras conquistar el Masters 1.000 de Miami, el italiano Jannik Sinner se convirtió en el primer tenista en lograr el 'Sunshine Double' desde Roger Federer en 2017, el tercero en ganar tres torneos Masters 1.000 consecutivos y estableció un récord al acumular 34 sets seguidos sin perder en esta categoría, acercándose además al número 1 del ranking de la ATP, el español Carlos Alcaraz.

AUTOMOVILISMO FÓRMULA UNO - El italiano Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) se convirtió en el líder más joven de toda la historia del Mundial de Fórmula Uno al ganar el Gran Premio de Japón, en Suzuka, donde se impuso por delante del australiano Oscar Piastri (McLaren) y del monegasco Charles Leclerc (Ferrari), segundo y tercero, respectivamente.

AUTOMOVILISMO GP JAPÓN - El arranque de la nueva era de la F1 se le está dificultando a no pocos pilotos, entre los que destaca el cuádruple campeón mundial neerlandés Max Verstappen (Red Bull), que tras los tres primeros grandes premios suma solo 12 puntos. EFE

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