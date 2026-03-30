Infantino revisa con autoridades de Ciudad de México cómo van los preparativos del Mundial

México, 30 mar (EFE).- El presidente de la FIFA, Gianni Infantino revisó este lunes con las autoridades de Ciudad de México los avances de las obras para la Copa Mundial del próximo verano, en la que la urbe organizará cinco partidos.

"Revisamos avances en infraestructura, movilidad y proyectos con enfoque social que dejan un legado duradero para la ciudadanía después del mega evento deportivo. Estamos listos para recibir al mundo en la ciudad más deportiva", escribió en su cuenta de X la Jefa de Gobierno de la capital mexicana, Clara Brugada.

El Estadio Azteca de Ciudad de México será el escenario de la inauguración del Mundial, con el partido México-Sudáfrica y luego recibirá otros cuatro encuentros, incluido uno de dieciseisavos de finales y uno de octavos de final.

Infantino lleva varios días en México, donde, en coincidencia con los repechajes que decidirán mañana dos boletos para la Copa del Mundo, conoció las tres sedes mexicanas; el estadio BBVA de Monterrey, el Akron de Guadalajara y el Azteca de la capital.

El dirigente estuvo en el Azteca el sábado en el amistoso entre México y Portugal, poco después de calificar como una emoción estar en México, donde se inventó el fútbol, si se toma en cuenta que hace 3.000 años los Aztecas jugaban el juego de la pelota.

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, invitó hoy a desayunar a Infantino con la idea de saber sus sensaciones después de estar en el Azteca, donde México empató sin goles con Portugal, selección que tuvo varias ausencias, entre ellas la del goleador Cristiano Ronaldo.

"Quedan cosas por mejorar, algunas de los dueños del estadio", dijo Sheinbaum, quien reiteró que los protocolos de seguridad se cumplen bien y México sigue trabajando para organizar un gran Mundial.

Este martes, México estará en el centro de atención porque en Guadalajara, la República Democrática del Congo y Jamaica se disputarán el penúltimo boleto al Mundial, y horas después, Bolivia enfrentará a Irak, por el último lugar disponible para jugar la Copa.

México fue sede de los Mundiales de 1970, ganado por el Brasil de Pelé; y 1986, en el que triunfó la Argentina de Diego Maradona, lo cual Infantino consideró algo difícil de igualar, al referirse a las trascendencia de las Copas Mundiales. EFE