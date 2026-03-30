Gran expectación en Madrid ante el primer concierto de Rosalía

Madrid, 30 mar (EFE).- En las horas previas a que comience el primer concierto de Rosalía en Madrid ya hay gran expectación por la llegada de la cantante en su tour 'Lux', con decenas de fans aguardando la apertura de puertas del recinto del Movistar Arena en la capital española.

Muchos asistentes han optado por la ropa blanca, el color elegido por la cantante para promocionar su álbum 'Lux', para acudir a la cita de este lunes en Madrid, que acogerá otros tres conciertos el 1, 3 y 4 de abril.

Desde primera hora de la mañana se empezaron a formar las primeras filas para lograr un buen sitio en el concierto, al que muchos de sus seguidores llegan "con un poco de miedo" tras la intoxicación alimentaria que la artista sufrió en Milán (Italia) y que le obligó a cancelar el espectáculo, contó a EFE una de las asistentes.

Algunos fans viajaron a Madrid desde distintos puntos de España tras conseguir las entradas del concierto, que se agotaron rápidamente tras una fulgurante venta de su gira en España.

Como muchos otros eventos recientes de alta demanda, este concierto dejó más frustración que entradas, al agotarse entre largas filas virtuales, igual que ocurrió con todas las fechas de Barcelona (13, 15, 17 y 18 de abril).

Después de "refrescar" muchas veces la página y esperar "una hora", una seguidora de Cádiz (sur de España) cuenta que logró comprar dos entradas para ella y su amiga, mientras se encontraba de viaje en Venecia (Italia).

Otros seguidores pudieron conseguir las entradas gracias a la coordinación entre varios amigos, según contaron otros dos fans, ataviados de blanco, combinado con toques negros, como el corsé de uno de ellos.

"Lo que Rosalía se pone marca tendencia, marca la moda y se transmite en los 'outfits' de sus fans", afirmó este seguidor en los alrededores del Movistar Arena, donde llegaron por la mañana.

Su amigo disfrutará por segunda vez de un concierto de este tour, tras asistir al de Lyon (Francia). "Soy súper fan, la puesta en escena es increíble y quería venir con mis amigas", dijo.

Una joven aguarda la apertura de puertas desde la mañana pintando un retrato de Rosalía sobre un lienzo, que espera poder entregar "en mano" a la cantante como ya hizo, según contó, a Jennifer López.

"Tengo otras tres oportunidades si no puedo hoy", confió esta seguidora, quien trató de entregar su diseño a través del equipo de Rosalía. EFE

(vídeo)