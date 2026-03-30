Francia ajustará plan para renovar Louvre sin renunciar a que sea "más grande del mundo"

París, 30 mar (EFE).- La ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, anunció este lunes su intención de "ajustar" el millonario plan de renovación del Louvre para reforzar los aspectos relacionados con la seguridad, sin renunciar a que continúe siendo "el museo más grande del mundo".

En declaraciones a la radio France Inter, la nueva ministra explicó que el plan denominado 'Louvre-Nuevo Renacimiento', valorado en más de 1.000 millones de euros, seguirá adelante aunque con posibles modificaciones, que combinarán las exigencias de "seguridad" y de "magnificencia" del recinto.

El proyecto, que contempla la renovación del edificio actual y la creación de un nuevo espacio para albergar la célebre La Gioconda, entre otras mejoras, había sido presentado por el Ejecutivo a inicios de 2025 como respuesta a diversas deficiencias estructurales y de funcionamiento. Sin embargo, el plan quedó en cuestión tras el sonado robo de joyas de la corona francesa en octubre pasado.

Pégard insistió en que el plan "mantiene toda su necesidad" para adaptar el Louvre al siglo XXI, pero se revisarán algunos aspectos.

"Vamos a trabajar para modificar ciertos elementos, reforzar otros y precisar el pliego de condiciones para integrar mejor las cuestiones de seguridad", afirmó la ministra, al indicar que se dará mayor prioridad a la protección del museo, sin sacrificar su valor simbólico y estético.

El proyecto sufrió un revés en febrero pasado con el aplazamiento indefinido de la designación del equipo de arquitectos encargado de la remodelación, en parte por el impacto que el robo de joyas supuso para la revisión de las prioridades de la institución.

El 19 de octubre de 2025, un grupo de ladrones penetró en pleno día por un balcón de la galería de Apolo y sustrajo ocho joyas de la Corona francesa, de valor patrimonial incalculable, que aún no han sido recuperadas. El asalto evidenció una "subestimación crónica" del riesgo de intrusión, fallos de coordinación y carencias en los sistemas de seguridad.

En noviembre de 2025 el museo cerró la galería Campana y varias oficinas por la fragilidad de vigas en el cuadrilátero Sully. También se clausuró una galería de antigüedades griegas situada bajo un espacio de oficinas por problemas similares.

Poco después, una fuga de agua dañó varios cientos de documentos de la biblioteca de antigüedades egipcias. Además, se registraron nuevas inundaciones que obligaron a cerrar salas tras la rotura de tuberías. En otro episodio anterior, la lluvia llegó a inundar espacios dedicados al Arte del Islam y del Mediterráneo Oriental y forzó evacuaciones preventivas.

Además, entre diciembre de 2025 y enero de 2026, el Louvre permaneció varios días completamente cerrado por huelgas de sus trabajadores, que reclamaban mejoras laborales, cambios en la gobernanza y refuerzos de seguridad. El cierre de una jornada implica pérdidas estimadas en unos 400.000 euros.

Y en febrero pasado, una redada policial destapó un fraude "a gran escala" en la venta de entradas y visitas guiadas. Nueve personas fueron detenidas, incluidos empleados y guías turísticos, lo que reveló la necesidad de reforzar los controles internos. EFE