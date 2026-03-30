Expresidente peruano Castillo ratifica respaldo al candidato presidencial Roberto Sánchez

Lima, 30 mar (EFE).- El expresidente peruano Pedro Castillo (2020-2021) respaldó desde prisión a su exministro y ahora candidato presidencial Roberto Sánchez, quien para la campaña electoral se ha puesto el sombrero de campesino de Cajamarca con el que el otrora mandatario ganó las elecciones de 2021.

"Entregué mi sombrero a nuestro candidato presidencial Roberto Sánchez para que, en mi representación, recorra la ruta castillista rumbo a Palacio de Gobierno", manifestó el izquierdista Castillo en un mensaje en sus redes sociales, que no son manejadas por él directamente al encontrarse en la cárcel.

La ratificación del exgobernante hacia Sánchez se da en un momento donde el candidato del partido izquierdista Juntos por el Perú (JP) se encuentra creciendo en las encuestas y figura en cuarto lugar de un simulacro de voto realizado la pasada semana por la encuestadora Datum, con un 7,4 % de los votos válidos.

Castillo cumple actualmente una condena de 11 años y cinco meses de cárcel por el fallido intento de golpe de Estado que protagonizó el 7 de diciembre de 2022 con la intención de evitar que fuese destituido por un Congreso de mayoría opositora, que ya había intentado sacarlo del poder otras veces, después de que salieran indicios de corrupción en su Administración que lo salpicaban directamente a él.

Desde prisión creó el partido Todo con el Pueblo, pero no pudo inscribirse a tiempo y fue acogido por el partido de Sánchez, que integró al grupo de Castillo en sus listas, incluidos familiares del expresidente como su hermano, José Mercedes Castillo, que es candidato al Congreso.

"Valoro la lealtad de Roberto Sánchez, demostrada durante años, que con creces supera largamente la postura que tuvo respecto al 7 de diciembre de 2022", señaló el mensaje de Castillo en referencia al voto en abstención que hizo el exministro en la votación donde el Congreso destituyó al entonces gobernante.

"Hoy hemos construido juntos, no solo una alianza política que recuperará el gobierno del pueblo este 12 de abril, sino también una hermandad que trasciende el paso del tiempo y sus adversidades", agregó.

La campaña electoral de Sánchez se ha centrado en recorrer las zonas más rurales y aisladas del país, aquellas que más se identifican con Castillo y donde una considerable parte de la población continúa pensando que el expresidente fue sacado de manera injusta del poder por las élites económicas y políticas de Lima.

Más de 27 millones de peruanos están convocados a las urnas el próximo 12 de abril para elegir nuevas autoridades nacionales, entre ellas la Presidencia, un cargo por el que han pasado ocho mandatarios en menos de diez años y para el que se han postulado un total de 35 candidatos.

En caso de que ningún candidato presidencial logre la mitad más uno de los votos, habrá una segunda vuelta entre los dos aspirantes más votados el domingo 7 de junio. EFE