Estudiante argentino menor de edad mata a un compañero y hiere a otros dos

(Actualiza con información sobre heridos y declaraciones de autoridades provinciales)

Buenos Aires, 30 mar (EFE).- Un alumno de 15 años mató este lunes a disparos a un compañero e hirió a otros dos en un colegio de la localidad de San Cristóbal, en la provincia de Santa Fe, en el noreste de Argentina, según informaron fuentes oficiales.

La muerte del menor fue anunciada por las autoridades provinciales, que precisaron que se trata de un niño de 13 años fallecido en el acto tras se impactado por los disparos.

El tiroteo ocurrió cerca de las 07:15 hora local (10:15 GMT) en el patio interno de la Escuela Normal Mariano Moreno N°40, cuando los estudiantes participaban la izada de la bandera al inicio de la jornada escolar.

El agresor es otro menor de 15 años, alumno del colegio, que -según las autoridades locales- ingresó la escopeta en una funda de guitarra y efectuó entre cuatro y cinco disparos en el patio interno de la institución.

La Policía detuvo al atacante poco después de que un asistente escolar lograra contenerlo y le sacara la escopeta.

Dos estudiantes resultaron heridos por perdigones, uno de ellos con lesiones de gravedad, y fueron trasladados al Hospital Regional de Rafaela, ubicado a 100 kilómetros de la ciudad.

Otros seis alumnos sufrieron heridas leves, producidas en el momento en que intentaban escapar del establecimiento, y permanecen estables en una clínica local, según informó la Gobernación de Santa Fe en sus redes oficiales.

El Gobernador de la provincia de Córdoba, Maximiliano Pullaro, dijo a la prensa que la provincia trabaja para "acompañar a las familias de las víctimas".

“Se está trabajando sobre la persona que cometió este delito y activar el proceso penal sobre el victimario”, afirmó el mandatario.

Desde el Ministerio de Seguridad Nacional, informaron que la ministra Alejandra Monteoliva se comunicó con el Ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se puso a disposición para colaborar y caracterizó al episodio como "un hecho aislado, sin vinculación con el crimen organizado".

Durante una conferencia de prensa de funcionarios provinciales en San Cristóbal, Cococcioni aseguró que el autor del tiroteo "es un menor no punible" (no puede tener un castigo penal) porque no ha entrado aún en vigencia la reforma del régimen penal juvenil, sancionada por el Congreso argentino en febrero pasado y que redujo la edad de imputabilidad de delitos de los 16 a los 14 años.

Tras el incidente de este lunes, el Gobierno de Santa Fe decretó dos días de duelo y las autoridades suspendieron las clases en todos los niveles, mientras la Fiscalía local avanza en la investigación para esclarecer lo sucedido. EFE

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