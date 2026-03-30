El portaaviones nuclear Nimitz de EEUU, próximo a darse de baja, espera en aguas panameñas

Ciudad de Panamá, 30 mar (EFE).- El portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz del Ejército de EE.UU., próximo a darse de baja en 2027, espera en aguas panameñas para continuar su rumbo dentro de su gira por Norteamérica, Centroamérica y Suramérica.

La gigantesca embarcación de guerra estadounidense está atracada en aguas abiertas, a unos 45 minutos del puerto de cruceros de Amador, con helicópteros y aviones caza, según pudo comprobar este lunes EFE.

Sin embargo, debido a sus dimensiones, no cruzará el Canal en el viaje que ha emprendido para realizar maniobras militares con las Armadas de los países en América.

Esta es la primera vez en más de 50 años que un portaaviones visita aguas panameñas, donde está previsto que permanezca hasta el próximo 2 de abril, cuando continúe su ruta para cruzar el Estrecho de Magallanes con paradas previstas en Brasil, Chile, y Jamaica.

En concreto - según la información oficial- se planifican ejercicios con Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Perú, México, El Salvador, Guatemala y Uruguay, en el marco del ejercicio multinacional 'Mares del Sur 2026'.

Además del portaaviones nuclear Nimitz, también se encuentra en aguas panameñas el USS Gridley, un buque tipo destructor que proporciona defensa avanzada y apoyo operativo, equipado con sistemas de radar y misiles de alta tecnología para enfrentar amenazas.

Ambas naves pueden transportar a unos 6.000 tripulantes.

La presencia del Nimitz en aguas de Panamá "no solo simboliza la cooperación entre dos naciones aliadas, sino que reafirma a una relación histórica basada en la confianza, el respeto mutuo y un compromiso compartido con la paz, la seguridad y la estabilidad regional", dijo el domingo el ministro de Seguridad de Panamá, Frank Ábrego.

El ministro dio esas palabras durante un acto celebrado en la terminal de cruceros de Amador, junto con el contraalmirante estadounidense Norman Cassi y otros funcionarios, que también trataron la relación histórica de Panamá y EE.UU. y del buen momento que atraviesa.

Algo que contrasta con lo sucedido en 2025, cuando la tensión entre Panamá y Estados Unidos escaló ante la amenaza de Donald Trump de retomar el Canal, alegando una supuesta influencia china que parecía basarse en que dos de los cinco puertos situados en torno a la vía los operaba una filial del conglomerado chino CK Hutchison, algo que ya no es así desde que este año un fallo judicial inapelable declaró nula la concesión.

EE.UU. es el principal usuario del Canal con alrededor del 70 % de la carga que lo cruza teniendo como origen o destino el país norteamericano, que construyó la vía acuática a inicios del siglo XX y lo administró durante más de 80 años, hasta su traspaso al Estado panameño el 31 de diciembre de 1999.EFE

(foto)(video)