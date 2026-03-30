Agencias

El IBEX 35 roza los 17.000 puntos tras subir un 0,99 % pese a amenaza de Trump sobre Irán

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Madrid, 30 mar (EFE).- La Bolsa española subió un 0,99 % y cerró cerca de los 17.000 puntos, pese a la incertidumbre en el conflicto en Irán después de que el presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmara que su preferencia sería "tomar el control del petróleo" del país y que se plantea apoderarse de la isla de Jarg.

El selectivo español, el IBEX 35, terminó la jornada de este lunes en 16.969,2 puntos tras sumar 166,7, ese 0,99 %. En lo que va de año, el principal índice español acumula una depreciación del 1,96 %.

Las dudas sobre el futuro del conflicto mantienen el precio el crudo al alza: el brent, de referencia en Europa, subía un 0,18 % hasta los 112,75 dólares el barril; mientras que el West Texas Intermediate (WTI), de referencia en Estados Unidos, escalaba un 2,97 % y registraba su precio en 102,6 dólares.

En una sesión sin gran volatilidad, el IBEX estuvo impulsado por la división renovable del sector energético, liderado por las subidas de Acciona (3,56 %), Solaria (3,16 %) e Iberdrola (3,11 %).

Por otra parte, el lastre vino por las caídas de Acerinox (-2,36 %), IAG (-1,99 %) y Merlin Properties (-1,01 %). EFECOM

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