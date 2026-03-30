Agencias

El Ejército iraní dice haber atacado posiciones de EE.UU., incluidos radares, en EAU

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Teherán, 30 mar (EFE).- El Ejército de Irán anunció este lunes una nueva oleada de ataques contra posiciones de Estados Unidos en Emiratos Árabes Unidos, incluidos radares y lugares donde están desplegados soldados estadounidenses.

“Los drones del Ejército de la República Islámica de Irán atacaron desde anoche hasta la madrugada de hoy estaciones de sistemas de radar del enemigo, desplegadas en Emiratos Árabes Unidos”, informó el Ejército iraní en un comunicado recogido por medios del país.

El cuerpo castrense indicó que estos radares estaban encargados de detectar y rastrear misiles y drones de combate.

Además, señaló que sus drones también atacaron las posiciones donde están desplegadas las tropas estadounidenses en EAU.

Las autoridades estadounidenses aún no se han pronunciado al respecto.

Las Fuerzas Armadas iraníes han lanzado a diario ataques con misiles y drones contra objetivos estadounidenses en países del golfo Pérsico y contra el territorio israelí, en respuesta a los bombardeos que sufre el país persa desde el 28 de febrero. EFE

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