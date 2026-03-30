El debate presidencial de Perú se retoma con la atención sobre el cómico Carlos Álvarez

Lima, 30 mar (EFE).- La segunda semana del debate de las elecciones presidenciales de Perú comienza este lunes con una docena del total de 35 candidatos en carrera, entre los que figura el cómico Carlos Álvarez, del derechista partido País Para Todos, que figura tercero en las encuestas, con el 8,9 % de los votos válidos en un simulacro de votación realizado a dos semanas de los comicios.

Con 35 candidatos presidenciales en contienda, el debate presidencial de las elecciones de Perú se realiza a lo largo de seis días, en sesiones de dos horas y media, y con grupos de entre once y doce aspirantes por jornada, cuya composición se ha determinado por un sorteo previo.

Tras las jornadas de la semana pasada, en las que los temas fueron la lucha contra la inseguridad y la corrupción, esta semana, los candidatos conversan sobre empleo, desarrollo y emprendimiento, y educación, innovación y tecnología.

De acuerdo con el simulacro de votación presentado este domingo por la encuestadora Datum, Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), está en primer lugar con 18,5 % de votos válidos, seguida por el ultraconservador exalcalde de Lima Rafael López Aliaga con 13,3 %.

El mismo simulacro reveló que el voto blanco y viciado (nulo) representó el 28,9 %.

En tercer lugar, con 8,9 %, aparece Alvarez, un cómico muy popular en Perú por haber imitado en televisión a políticos desde los años 90, y es con diferencia el candidato con mayores oportunidades de los que se ven la cara este lunes en el debate.

También participan el exportero de Alianza Lima y exalcalde del distrito limeño de La Victoria George Forsyth (Somos Perú), la exministra Fiorella Molinelli (Fuerza y Libertad) y los excongresistas Yonhy Lescano (Cooperación Popular) y Fernando Olivera (Frente Esperanza).

En esta jornada también intervienen Enrique Valderrama (Partido Aprista Peruano), que busca ofrecer un nuevo y renovado aire al partido del difunto expresidente Alan García Pérez (1985-1990 y 2006-2011) y Álex Gonzáles (Partido Demócrata Verde), exalcalde del distrito limeño de San Juan de Lurigancho, el municipio con mayor población de Perú.

También es turno del abogado Ronald Atencio, de la alianza izquierdista Venceremos, el periodista Carlos Espá (Sí Creo), el exalcalde Álvaro Paz De la Barra (Fe en el Perú), el exfuncionario Walter Chirinos (PRIN) y Carlos Jaico (Perú Moderno), que fue secretario del Despacho Presidencial con Pedro Castillo.

El formato del debate impide las interacciones entre todos los participantes en la sesión, ya que están divididos en ternas configuradas previamente por sorteo, con turnos de palabra muy cortos que debn saber aprovechar atraer a un electorado con un importante número de votantes todavía indeciso para los comicios del domingo 12 de abril.EFE

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