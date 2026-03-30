Cuerpo afirma que estará también "encima" de los precios de los alimentos y ampliará medidas si se precisa

"Tenemos tres meses por delante para ver el efecto tanto de la evolución de la guerra como del impacto de estas medidas", afirmó el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, al explicar los pasos previstos ante la amenaza de un aumento en los precios por el conflicto en Irán. Cuerpo indicó que, si resulta necesario, el Ejecutivo podría reforzar las acciones fiscales encaminadas a frenar el impacto de los costos energéticos en la canasta básica, según reportó Europa Press.

El ministro defendió que el Gobierno sigue de cerca la evolución de los precios de la energía, pero advirtió que existe el riesgo de que el encarecimiento energético termine trasladándose a los alimentos y otros productos esenciales. De acuerdo con declaraciones recogidas por la cadena SER y citadas por Europa Press, Cuerpo señaló que la experiencia de la guerra en Ucrania muestra cómo un incremento en los costos energéticos para los agricultores provocó, luego de entre ocho y doce meses, incrementos parciales en los precios de venta al consumidor.

El vicepresidente primero remarcó que el Ejecutivo ya ha actuado para reducir los costos de producción agrícola, decisión que, tal como detalló Europa Press, tiene por objetivo frenar el traslado de la presión de los precios energéticos hacia otros sectores, especialmente el alimentario. Según sus palabras, esta vigilancia abarcará diariamente la evolución de la canasta de la compra. De detectarse un impacto sostenido o significativo, el Gobierno contempla ampliar el abanico de medidas ya desplegadas, enfocadas en rebajas fiscales sobre electricidad y carburantes.

Cuerpo ejemplificó la posible necesidad de incrementar el apoyo gubernamental con el caso del conflicto en Ucrania, donde, recordó, fue preciso aplicar hasta siete paquetes de medidas sucesivos dados los efectos prolongados de la crisis. Aseguró que el compromiso actual es respaldar tanto a los hogares como a los sectores que demuestren mayor vulnerabilidad frente a la escalada de precios asociada a la situación internacional.

Según publicó Europa Press, la actual batería de medidas anticrisis ha mostrado eficacia. Las reducciones fiscales implementadas desde el 20 de marzo han moderado el alza de la inflación, aunque reconoció que los precios llegaron a subir del 2,3% al 3,3% a raíz del conflicto bélico. Cuerpo argumentó que, al descontar el impacto específico de la energía y los carburantes, el índice de precios permanece prácticamente igual respecto al mes anterior, lo que atribuyó a las políticas adoptadas.

El ministro subrayó la incertidumbre existente en torno a la posible evolución de la inflación, apuntando que, en el momento actual, carecen de una previsión precisa para este año por la dificultad de anticipar la duración del conflicto. Según consignó Europa Press, el Banco de España señala en su escenario principal una inflación superior al 3%. Cuerpo observó que tanto el Gobierno como la mayoría de los analistas manejan estimaciones similares, aunque algunos expertos anticipaban una tasa aún mayor para marzo. El ministro consideró que las medidas aplicadas permitieron contener ese incremento.

Finalmente, Cuerpo se refirió a la volatilidad de los precios internacionales del crudo, a los que atribuyó una notable influencia sobre la inflación, y advirtió de la imposibilidad de realizar estimaciones concluyentes mientras persistan fluctuaciones tan abruptas motivadas por noticias o comunicaciones en redes sociales, según destacó Europa Press. Desde su perspectiva, la evolución de los precios de la energía será determinante en los próximos meses para la estabilidad de la economía familiar y sectorial en España.