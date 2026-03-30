Ataque con cohetes destruye avión militar iraquí cerca del aeropuerto de Bagdad

Bagdad, 30 mar (EFE).- Un avión militar de la Fuerza Aérea de Irak fue destruido este lunes en un ataque con cohetes lanzado contra una base cercana al aeropuerto internacional de Bagdad, donde no se han contabilizado víctimas y en medio de ataques cruzados entre EE.UU, Israel y milicias aliadas de Irán, informó el Ministerio de Defensa iraquí.

El departamento indicó que el ataque se produjo a la 1.55 de la madrugada (22.55 GMT del domingo), cuando varios proyectiles del sistema lanzacohetes autopropulsado Grad, de 122 milímetros, fueron disparados "desde las afueras de Bagdad" contra la base aérea Mártir Mohamed Alaa, cercana al aeropuerto capitalino.

El ataque provocó la destrucción de un avión de transporte militar bimotor Antonov-132 perteneciente a la Fuerza Aérea iraquí, según Defensa, que apuntó que "no se reportaron víctimas" y que las autoridades competentes "han comenzado a tomar medidas necesarias para evaluar los daños e identificar los puntos de lanzamiento de cohetes".

Asimismo, calificó este acto de "cobarde y criminal" al ir dirigido contra las tropas de Irak, aunque no acusó a ningún actor, y remarcó que cualquier ataque contra la infraestructura y material de las Fuerzas Armadas "constituye un acto de sabotaje y un intento de desestabilizar la seguridad".

Además, Defensa afirmó que "no dudará en perseguir a cualquiera que se atreva a amenazar la seguridad y la soberanía de Irak".

Ningún grupo ha reivindicado el ataque hasta el momento, si bien se produce en un contexto de crecientes intercambios de golpes entre las fuerzas estadounidenses y algunas milicias aliadas de Irán que actúan al margen de la agrupación armada Fuerzas de Movilización Popular (FMP), que está integrada en el Ejército iraquí.

De hecho, a mediados de marzo, la base aérea Mártir Mohamed Alaa ya fue atacada con cohetes y drones, presuntamente por estas milicias proiraníes, por lo que el Ministerio de Defensa aclaró que esa instalación es "soberana y puramente iraquí" y que "no hay representación de fuerzas extranjeras de ningún tipo".

Algunas milicias proiraníes dentro de la amalgama de las FMP han atacado bases militares e incluso la embajada de EE.UU. en Bagdad en represalia por la guerra contra Irán, mientras que Washington ha respondido con bombardeos contra bases de estas agrupaciones en diferentes puntos del país que se han saldado con decenas de muertos. EFE