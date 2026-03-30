Arabia Saudí, Jordania y Catar abordan las repercusiones de la guerra contra Irán

El Cairo, 30 mar (EFE).- El príncipe heredero y primer ministro saudí, Mohamed bin Salmán, mantuvo este lunes en Yeda una reunión con el rey Abdalá II de Jordania y el emir de Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, centrada en los últimos acontecimientos regionales enmarcados en la guerra contra Irán.

Los tres líderes abordaron las repercusiones de la escalada militar en Oriente Medio, los riesgos para la libertad de navegación internacional, la seguridad del suministro energético y su impacto en la economía global, informó la agencia oficial de noticias saudí SPA, que detalló que en este encuentro los mandatarios "coordinaron esfuerzos conjuntos para fortalecer la seguridad y la estabilidad regionales".

La cumbre trilateral, según la agencia de noticias jordana Petra, se centró en las vías para reducir las "peligrosas tensiones", al tiempo que los participantes enfatizaron que la seguridad de Jordania y de los Estados del Consejo de Cooperación del Golfo (CCG) es "inseparable y fundamental para la estabilidad de la región y del mundo".

Los tres líderes reiteraron su condena a los continuos ataques iraníes contra Jordania, Arabia Saudí, Catar y otros Estados árabes, dirigidos contra infraestructura vital y civil, que calificaron de "peligrosa escalada" que amenaza la seguridad regional, y subrayaron la necesidad de un cese inmediato de estos ataques y el respeto a la soberanía de todas las naciones.

En el encuentro también hicieron hincapié en reforzar la acción conjunta árabe para hacer frente a las cargas económicas derivadas de la guerra en curso, en coordinación con los socios internacionales.

Por su parte, el emir de Catar confirmó en su cuenta oficial en X que abordó con el príncipe Mohamed bin Salmán los acontecimientos en la región y la escalada de tensiones que afectan la seguridad regional e internacional.

Ambos remarcaron la necesidad de coordinar esfuerzos y fortalecer la acción conjunta para "apoyar soluciones pacíficas y mitigar las repercusiones de la situación".

La cumbre trilateral se produce en paralelo a la reunión que acoge Islamabad y en la que participan los ministros de Asuntos Exteriores de Pakistán, Arabia Saudí, Turquía y Egipto con el objetivo de mediar e iniciar un proceso gradual de desescalada que ponga fin a la guerra en Irán.

En la jornada de ayer, domingo, los jefes de la diplomacia de estos cuatro países se reunieron en una primera sesión en la que abordaron las "maneras de fortalecer la coordinación conjunta ante la rápida evolución de la situación y la peligrosa escalada militar militar en la región" y con la mirada puesta en "fomentar el inicio de negociaciones entre Estados Unidos e Irán".

Irán ha lanzado cientos de ataques contra bases militares estadounidenses e infraestructura vital de los países árabes en respuesta a la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel el pasado 28 de febrero, unas acciones destinadas a que las ricas naciones del Golfo ejerzan presión sobre Washington para detener la agresión. EFE