Arabia Saudí ejecuta a 3 personas tras moratoria por Ramadán y suma 42 ejecuciones en 2026

El Cairo, 30 mar (EFE).- Arabia Saudí reanudó las ejecuciones en el país tras una moratoria por el mes sagrado de ramadán y ajustició a tres personas en un sólo día, elevando a 42 estas muertes en lo que va de año, afirmaron este lunes dos ONG.

"Tras una moratoria de 44 días de las ejecuciones por Ramadán, Arabia Saudí reanudó el domingo las ejecuciones con tres en un sólo día", aseguraron las ONG saudíes (radicadas en el exilio) Organización Europea-Saudí para los Derechos Humanos (ESOHR) y ALQST en sus cuentas oficiales de la red social X.

Desde principios de 2026, según ALQST, las autoridades han ejecutado a 42 personas, la mayoría por delitos relacionados con las drogas.

Por otro lado, ESOHR teme que el Gobierno esté "aprovechando las circunstancias regionales", en relación a la guerra en Irán, para "eliminar a los presos políticos condenados a muerte".

La organización ha documentado al menos 56 personas que enfrentan la ejecución, aunque es probable que la cifra real sea mucho mayor.

El Ministerio del Interior saudí no reaccionó ante esta información, pese a que sí suele publicar la mayoría de las ejecuciones en el reino.

Organizaciones de derechos humanos han advertido que, tras el récord de 356 ejecuciones registrado en 2025, existe el riesgo de que las cifras se mantengan en niveles elevados durante 2026 si no se producen cambios profundos en las políticas judiciales y penales del reino. EFE