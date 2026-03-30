Al menos siete fallecidos tras el derrumbe parcial de un edificio en el noreste de China

Pekín, 30 mar (EFE).- Al menos siete personas murieron tras el derrumbe parcial de un edificio sucedido este domingo en la ciudad de Hailin, en la provincia nororiental china de Heilongjiang.

El suceso se produjo en torno a la medianoche local del sábado al domingo, cuando un inmueble sufrió un colapso parcial por causas que todavía se investigan, según la agencia oficial Xinhua.

Las labores de búsqueda y rescate concluyeron alrededor del mediodía local de este lunes, tras localizar a un total de nueve personas que habían quedado atrapadas entre los escombros.

De ellas, siete fallecieron, mientras que otras dos fueron trasladadas a centros médicos, donde se encuentran fuera de peligro.

Las autoridades locales han abierto una investigación para esclarecer las causas del derrumbe, sin que por el momento se hayan facilitado detalles sobre el origen del siniestro ni sobre posibles responsabilidades.

En julio de 2023, once personas perdieron la vida después de que el techo de un centro deportivo escolar se derrumbara en la ciudad de Qiqihar, en la misma provincia.

Ese mismo año, en noviembre, tres personas murieron tras el derrumbe del techo de otro centro deportivo en la ciudad de Jiamusi, también en Heilongjiang. EFE