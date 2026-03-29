Se abren las puertas de 'Disney Adventure World' en París: "nunca he visto nada como esto"

Marne la Vallée (Francia), 29 mar (EFE).- Disneyland París abrió este domingo las puertas de la mayor expansión de su historia, un segundo parque de atracciones llamado 'Disney Adventure World' justo al lado del original, cuyo mayor reclamo es un mundo inspirado en las películas de 'Frozen'.

A las 8 de la mañana, a falta de una hora para la inauguración, personas de todas las edades se agolpaban frente a la entrada del reino del ratón Mickey.

El paso por los tornos se convirtió rápidamente en una suerte de pistoletazo de salida para que cientos de orejas de ratón, en forma de diademas multicolor, salieran a la carrera en dirección al parque.

Con la apertura de puertas, miles de personas inundaron la nueva avenida central, que conecta todas las zonas del 'Disney Adventure World', en dirección al mundo de Frozen.

En este nuevo mundo, que emula con gran precisión el reino de las nieves de las películas, destaca la atracción 'Frozen Ever After', un paseo en bote por algunas de las escenas más icónicas de la saga.

"El reino de Frozen es increíble, es tal cual la película: como si te metieran directamente en ella", dijo a EFE una visitante española, Patricia Cotrina, procedente de Madrid.

El productor ejecutivo de la rama creativa del parque, John Mauro, explicó a EFE que "todo lo que se incluye en las atracciones, desde los personajes hasta el recorrido, los efectos especiales, luz y audio, tiene que funcionar de una forma perfecta y muy precisa".

"Tenemos la responsabilidad de que todo lo nuevo que llegue a nuestros parques, sea una nueva atracción, restaurante, espectáculo u hotel, cobre vida para nuestros visitantes", agregó.

Quien ha atraído todas las miradas ha sido el robot de Olaf, el pequeño muñeco de nieve de las películas, que recrea con una grandísima fidelidad los movimientos y reacciones del personaje.

"Nunca he visto nada como esto (…) realmente han subido el nivel con todos sus personajes animatrónicos", comentó un turista londinense, Elliott Johnson, tras montar en la atracción consagrada a Frozen.

El robot de Olaf emplea una versión más sofisticada de la animatrónica clásica de Disney, potenciada con Inteligencia Artificial para responder directamente a preguntas e interactuar con parte de su entorno.

Este nuevo parque expandido, que se llamará 'Disney Adventure World', reemplazando así el nombre anterior 'Walt Disney Studios', también da paso a un nuevo espectáculo nocturno que emplea 480 drones, pirotecnia y fuentes de agua: el 'Cascade of Lights'.

El espectáculo de luces combinará música y proyecciones para representar imágenes de franquicias de Disney, como 'Los Vengadores', con una apuesta distinta a lo visto hasta ahora en el parque.

La vicepresidenta de la rama dedicada a los espectáculos y entretenimiento del parque, Dana Harrel, subrayó a EFE que tratan de dar "dos experiencias totalmente diferentes" y que el "Cascade of Lights' sea "como el beso al final de la noche".