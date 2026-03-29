Agencias

Philipsen: "Hacía mucho tiempo que quería ganar esta carrera"

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El belga Jasper Philipsen (Alpecin), ganador al esprint de la 88 edición de En los Campos de Flandes, la antigua Gante-Wevelgem, comentó que sentía "una sensación increíble" al imponerse en una carrera que "llevaba mucho tiempo queriendo ganar"

"Llevo mucho tiempo queriendo ganar esta carrera, pero nunca había tenido buenas sensaciones ni había logrado colocarme en posición de ganar en la recta final. Hoy fue una apuesta arriesgada, todo o nada. Teníamos a Mathieu en cabeza lo cual era ideal para nosotros. Me mantuve muy tranquilo y lo logré", señaló en meta el ciclista nacido en Mol hace 28 años.

Philipsen logró para su equipo la victoria que no pudo alcanzar Mathieu Van der Poel, alcanzado cerca de meta cuando marchaba escapado junto a Van Aert y el belga Sigaert. Su trabajo sirvió para que remachara el esprinter.

"Mathieu dijo desde el principio que no se encontraba en su mejor forma física debido a la carrera del viernes en la Saxo Classic, pero al final no estuvo tan mal como se esperaba, a juzgar por su actuación. Sabía que la meta era larga y que era difícil llegar con las piernas frescas. Hoy necesitaba eso para arriesgarme en el esprint y ganar y se dieron las circunstancias", explicó.

En el último kilómetro Philipsen tuvo el apoyo de Jonas Geens y Florian Sénéchal para lanzar el esprint.

"Son nuevos en el equipo, así que fue una experiencia nueva para ellos buscarse mutuamente y encontrar el momento adecuado para aprovechar nuestras fortalezas. Creo que teníamos un buen plan. Es genial terminar la carrera así para el equipo".

Ante su próximo gran reto en la París Roubaix, Philipsen sueña con un triunfo en aquellos adoquines.

"Es una carrera que me viene bien; ya he quedado segundo allí dos veces, pero ganar es otra historia. Además, Mathieu es el principal líder. Quién sabe, tal vez gane allí algún día.", concluyó.

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