Agencias

La UE se "solidariza" con los países del Golfo ante ataques iraníes y pide más diplomacia

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Bruselas, 29 mar (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, dijo este domingo que la Unión Europea (UE) se "solidariza" con los países del Golfo ante los "continuos ataques" de Irán y pidió a todas las partes involucradas "dar una oportunidad a la diplomacia".

"La UE se solidariza con los países del Consejo de Cooperación del Golfo ante los continuos ataques aéreos y con drones de Irán dirigidos contra la población civil y las infraestructuras de la región. Estos ataques deben cesar de inmediato", dijo Costa en un mensaje en redes sociales.

El político portugués añadió que había mantenido una conversación telefónica con el presidente de Emiratos Árabes Unidos, Mohamed bin Zayed, en la que "analizaron los últimos acontecimientos" y en la que le reiteró "que la UE apoya a los Emiratos Árabes Unidos, que se encuentran entre los países más afectados (por los ataques de Irán)".

Finalmente, Costa hizo un nuevo llamamiento "a todas las partes a que rebajen la tensión y den una oportunidad a la diplomacia, en aras de la seguridad y la estabilidad en Oriente Medio".

La Guardia Revolucionaria iraní informó este domingo que lanzó una nueva oleada de ataques con misiles y drones contra Israel y bases de Estados Unidos en Oriente Medio, en respuesta a la guerra que comenzó hace un mes tras los ataques de EE.UU. e Israel contra Irán. EFE

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