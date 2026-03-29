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La Liga Árabe aprueba por unanimidad la nominación de Nabil Fahmy como secretario general

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El Cairo, 29 mar (EFE).- Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, formada por 22 países, aprobaron este domingo por unanimidad la nominación del exjefe de la diplomacia egipcia Nabil Fahmy para suceder a Ahmed Abulgueit como próximo secretario general del organismo panárabe, informaron a EFE una fuente de la entidad y medios estatales egipcios.

El Consejo de la Liga Árabe, a nivel ministerial, "aprobó por unanimidad" la nominación de Fahmy y la presentación de su recomendación a la 35ª sesión ordinaria de la Cumbre de la Liga Árabe, que se celebrará este año en Arabia Saudí, donde los jefes de Estado aprueban formalmente al secretario general por consenso.

Una recomendación unánime del Consejo de la Liga Árabe refleja un amplio acuerdo político entre los Estados miembros y suele obtener el respaldo en la cumbre, tras la cual el designado asume un mandato renovable de cinco años a partir de julio, señaló el medio estatal egipcio Al Ahram.

De ser así, Fahmy, de 75 años, sucederá a Abulgueit, quien también fue ministro de Exteriores en Egipto.

Desde la fundación de la Liga en 1945, el cargo se ha reservado tradicionalmente para Egipto, con la única excepción del diplomático tunecino Al Shazly Al Qalibi, quien lo ocupó de 1979 a 1990.

Fahmy fue ministro de Exteriores de Egipto (2013-2014) y su trabajo durante tres décadas en la diplomacia se centró en la seguridad internacional y regional, el desarme y la no proliferación, así como la resolución de conflictos y la diplomacia árabe-israelí.

Presidió el Consejo Asesor de las Naciones Unidas sobre asuntos de desarme y fue vicepresidente de la Primera Comisión de Desarme y Seguridad Internacional de la Asamblea General de la ONU.

En 2009, fundó la Escuela de Asuntos Globales y Políticas Públicas (GAPP) en la Universidad Americana de El Cairo (AUC), donde fue su primer decano hasta 2014.

Fahmy es autor de "La diplomacia de Egipto en la guerra, la paz y la transición" (2020) y de su versión en árabe "Desde el corazón de los acontecimientos" (2022), obras que reflexionan sobre la política exterior egipcia. EFE

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