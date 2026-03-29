Agencias

Kuwait acusa a la Liga Árabe de "incompetente" para preservar la seguridad de sus miembros

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El Cairo, 29 mar (EFE).- El ministro de Exteriores kuwaití, Yarah Alahmad al Sabah, acusó este domingo a la Liga Árabe de "incompetente" a la hora de preservar la seguridad de sus Estados miembros y de ser un organismo influyente para prevenir ataques contra ellos.

"La Liga Árabe mostró una clara incompetencia para mantenerse al nivel de los retos y el haber asumido un papel influyente en preservar la seguridad árabe", dijo el jefe de la diplomacia kuwaití durante una sesión telemática de la Liga Árabe.

Asimismo, indicó que "la agresión brutal iraní es una transgresión flagrante sobre la soberanía del Estado de Kuwait y violación de la ley internacional", en referencia al ataque de misiles y drones iraníes contra el pequeño país del golfo Pérsico.

Desde el inicio de la guerra el pasado 28 de febrero, Irán ha lanzado contra Kuwait 307 misiles balísticos, 2 misiles de crucero y 616 drones.

Las autoridades kuwaitíes han informado de seis fallecidos a lo largo de este mes, mientras que el Comando Central de EE.UU. ha anunciado la muerte de seis reservistas en un ataque iraní y un soldado durante una "emergencia médica".EFE

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