Agencias

Igor Tudor deja el Tottenham 44 días después

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Londres, 29 mar (EFE).- El Tottenham, club de la Premier League inglesa, confirmó este domingo la marcha del croata Igor Tudor como técnico, apenas un mes y medio después de su contratación.

Los ‘Spurs’, que se encuentran inmersos en la pelea por no descender, despidieron en febrero a Thomas Frank y contrataron a Tudor como entrenador interino hasta final de temporada, pero han decidido prescindir del croata tras solo 44 días, siete partidos y solo una victoria, Ante el Atlético de Madrid (3-2), que no evitó su eliminación en la Liga de Campeones.

Tudor llegó como solución de emergencia para la recta final de curso, pero en sus siete partidos en el cargo, cinco de ellos de Premier League, no logró más que esa victoria y un empate.

En su tiempo en el cargo, el Tottenham quedó eliminado en los octaos de final de la Champions, tras perder la ida 5-2 contra el Atlético de Madrid y ganar la vuelta 3-2 en casa. En Premier, registró derrotas contra el Arsenal, Fulham, Crystal Palace y Nottingham Forest, además de un empate contra el Liverpool. El 0-3 encajado contra el Forest el pasado fin de semana, que deja al equipo con un solo punto de ventaja respecto al descenso ha sido la gota que ha colmado el vaso para la directiva del norte de Londres.

Con siete partidos por delante para salvar la categoría, el Tottenham se decide ahora por un entrenador como puede ser Roberto de Zerbi o Sean Dyche para acabar el curso.

En el comunicado de despedida, el Tottenham recordó el sufrimiento por el que ha pasado Tudor en los últimos días, al conocer el fallecimiento de su padre tras la derrota contra el Forest.

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