El vicepresidente chino impulsa la ayuda a Seychelles, última escala de su gira por África

Nairobi, 29 mar (EFE).- El vicepresidente de China, Han Zheng, anunció este domingo una nueva ayuda de 100 millones de yuanes (unos 12,5 millones de euros) para proyectos de desarrollo en Seychelles, última escala de su gira por África y donde se reunió con el presidente de ese país insular, Patrick Herminie.

Según informó en un comunicado la Presidencia seychelense, Hermine agradeció el "apoyo constante" de Pekín durante cincuenta años de relaciones diplomáticas y reafirmó "el firme compromiso de Seychelles con la política de una sola China y su posición de principios en cuanto al respeto a la soberanía y la no injerencia".

Por su parte, Han subrayó la disposición de China a "seguir apoyando las prioridades de desarrollo nacional del país" africano, lo que demuestra la importancia que el presidente chino, Xi Jinping, otorga sus socios africanos, según la nota oficial.

El vicepresidente señaló también que China mantiene "su compromiso con la equidad y la justicia en los asuntos internacionales y seguirá estando del lado correcto de la historia, trabajando para promover los intereses comunes de los países en desarrollo".

Ambos líderes, además, intercambiaron puntos de vista sobre la situación regional y mundial, subrayando "la importancia del diálogo, la estabilidad y el respeto al derecho internacional para afrontar los desafíos actuales".

Seychelles es la última parada de una gira africana para estrechar lazos con el continente que esta semana llevó a Han a Kenia y Sudáfrica, donde fue recibido por sus respectivos presidentes, William Ruto y Cyril Ramaphosa, entre otros compromisos.

China, que ha ejecutado numerosos proyectos de infraestructura en el continente en las últimas décadas, es el mayor socio comercial bilateral de África desde hace al menos quince años.

Algunas voces, sin embargo, han criticado la estrategia del gigante asiático en el continente por las llamadas 'trampas de deuda' ante el supuesto uso estratégico de la deuda para hacer a los países de África cautivos de China. EFE