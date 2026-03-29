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El keniata Andrea Kiptoo sorprende en Berlín y gana el medio maratón

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Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El keniata Andrea Kiptoo se hizo con la victoria este domingo en la 45 edición del medio maratón de Berlín, con un crono de 59:11, el mismo tiempo que su compatriota Denis Kipkemoi, quien no le disputó el esprint por su condición de liebre en la prueba.

Con la Puerta de Brandemburgo como fondo, Kiptoo consiguió su primer título en la distancia en una de las carreras más prestitiosas después de ser segundo en Nápoles (Italia) el pasado 22 de febrero.

En segunda posición entró Kipkemoi, y tercero, a once segundos, quedó el alemán de origen eritreo Amanal Petros, con 59:22.

Como el pasado año, Petros volvió a batir el récord nacional, aunque no pudo con su reto de batir el europeo, en poder del sueco Andreas Almgren, con 58:41, conseguido en Valencia el pasado mes de octubre.

En categoría femenina, la vencedora fue la etíope Likina Amebaw, de 28 años, con un crono de 1:05:07, por delante de las keniatas Daisilah Jerono y Veronica Loleo, quienes entraron a catorce y 28 segundos, respectivamente.

La 45 edición del medio maratón de la capital germana congregó a más de 40.000 participantes de 134 países. EFE

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