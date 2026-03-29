El inglés Alex Fitzpatrick firma una remontada épica para ganar el torneo de la India

Redacción deportes, 29 mar (EFE).- El jugador inglés Alex Fitzpatrick protagonizó una remontada épica este domingo para adjudicarse el torneo Hero Indian, del DP World Tour, en su primera victoria en el circuito europeo, frente al español Eugenio López-Chacarra, que a pesar de tener todo de cara para revalidar el título conquistado el pasado año, se hundió en los últimos nueve hoyos.

Fitzpatrick, de 27 años y 196 en la clasificación mundial, firmó una tarjeta de ocho ‘birdies’ en una actuación sobresaliente con el ‘putt’ que le aupó a la cabeza, al tiempo que su rival se desplomaba en el DLF Golf, cerca de Nueva Delhi, considerado uno de los campos más difíciles del circuito.

Es la primera ocasión en la que dos hermanos logran dos victorias consecutivas en el circuito estadounidense y en el europeo, después de que Matt Fitzpatrick se impusiera en el campeonato Valspar,del PGA Tour, hace una semana.

El golfista español afrontó la última ronda como líder con cuatro golpes sobre sus perseguidores y cinco sobre el británico, por lo que tenía el camino allanado para repetir triunfo en la India y sumar su cuarto título como profesional.

A falta de nueve hoyos, aún tenía tres impactos de ventaja, pero a partir de ahí se vino a pique al tiempo que su rival le iba limando distancia.

En el hoyo 15, un ‘birdie’ del inglés y un ‘bogey’ del español consumaron el cambio de liderato y precipitaron el hundimiento del defensor del título.

Fitzpatrick, que cerró el torneo con un doble 'bogey', acabó con un total de -9, con dos de ventaja sobre López-Chacarra, quien hizo seis 'bogeys', cuatro de ellos en los últimos ocho hoyos.

"Ha sido mucho trabajo duro durante mucho tiempo. Aunque esto es lo más increíble del mundo ahora mismo, hay cosas más importantes en la vida que el golf, así que... probablemente lloré, pero sí, estoy eufórico (...) Han sido unas semanas estupendas para la familia Fitzpatrick", afirmó el menor de la saga al término del torneo, informa el DP World Tour en su web.

En tercera posición quedaron empatados, con -5, el francés Ugo Coussaud, el sudafricano M.J. Daffue y el inglés Andy Sullivan. EFE