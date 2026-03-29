Agencias

Confirman que el criminal más buscado de Colombia no murió en un bombardeo de las FF.MM.

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Bogotá, 29 mar (EFE).- El instituto de Medicina Legal confirmó este domingo que Néstor Gregorio Vera, alias 'Iván Mordisco', el criminal más buscado de Colombia, no aparece entre los seis muertos que dejó un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, en el sureste del país.

Medicina legal detalló en un comunicado que culminó "los estudios forenses de los seis cuerpos que ingresaron ayer 28 de marzo" a la institución, que corresponden a cuatro mujeres y dos hombres.

La autoridad forense identificó los cuerpos de Ehisen Camilo Orozco Viscue, de 19 años; Claudia Yaneth Valencia, de 26; Angelin Andrea González Córdoba, de 18, y Yeiferson José Rincón Becerra, de 24.

"Los otros dos cuerpos, que corresponden a mujeres, no pudieron ser identificados por huellas dactilares. El Instituto se encuentra atento a recibir a los familiares para el proceso de entrega de los cuerpos y continuar las labores de identificación, con todo el rigor técnico, de los cuerpos femeninos", agregó la información.

El comandante de las Fuerzas Militares, general Hugo López, señaló en X que el Ejército, la Armada, la Fuerza Aérea y la Policía realizaron el jueves una "operación de interdicción" y asalto contra el Bloque Amazonas del EMC en el departamento del Vaupés.

"Esta operación deja hasta el momento seis muertos en desarrollo de operaciones militares. Asimismo, fue incautado material de guerra, intendencia, comunicaciones y explosivos, afectando de manera significativa las capacidades logísticas y criminales de esta estructura ilegal en el suroriente del país", señaló entonces el oficial.

El Gobierno colombiano aumentó en septiembre pasado a 5.000 millones de pesos (unos 1,3 millones de dólares) la recompensa por información que permita capturar a Iván Mordisco, a quien las autoridades responsabilizan de numerosos ataques a la Policía y al Ejército. EFE

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