Agencias

Baréin dice que interceptó 174 misiles iraníes y 391 drones desde el inicio de la guerra

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Manama, 29 mar (EFE).- El Ejército bareiní aseguró este domingo que sus fuerzas han interceptado y destruido 174 misiles y 391 drones iraníes desde el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán hace un mes, y recordó la prohibición de grabar las zonas en las que los restos de los proyectiles han impactado.

En un comunicado, la Comandancia General del Ejército de Baréin afirmó que continúan "contrarrestando las sucesivas oleadas de ataques terroristas iraníes desde el inicio de la brutal agresión" el pasado 28 de febrero.

Igualmente, llamó a los residentes a "mantenerse completamente alejados de las zonas dañadas y de cualquier objeto sospechoso, abstenerse de filmar operaciones militares y zonas de impacto de restos (de proyectiles) y evitar la difusión de rumores".

Denunció que el uso de misiles balísticos y drones para atacar infraestructura civil y propiedad privada constituye "una violación flagrante" del derecho internacional humanitario y de la Carta de las Naciones Unidas.

Estos ataques, que han provocado al menos dos muertos en un mes, son "indiscriminados y atroces", y representan "una amenaza directa para la paz y la seguridad regionales", concluyó.

Desde el inicio de la guerra, Baréin se ha visto directamente afectado por ataques lanzados por Irán contra objetivos vinculados a Estados Unidos en el golfo Pérsico, así como el resto de países de la región, siendo Emiratos Árabes Unidos (EAU) el que más ha sido atacado.

El pequeño reino insular, que alberga la base principal de la Quinta Flota naval estadounidense, ha sido escenario de impactos contra instalaciones militares y zonas civiles, así como contra su infraestructura energética. EFE

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