Autoridad Palestina y Hamás condenan prohibición impuesta por Israel al patriarca latino

Tel Aviv, 29 mar (EFE).- El Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina y Hamás condenaron en sendos comunicados este domingo que la policía israelí impidiera el paso a la iglesia del Santo Sepulcro de Jerusalén al jefe de la Iglesia católica latina en Tierra Santa, el patriarca Pierbattista Pizzabala, cuando se dirigía a oficiar la misa del Domingo de Ramos.

"Impedir que el patriarca latino entre en la iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos es un crimen que afecta tanto al mundo cristiano como al musulmán y requiere una intervención internacional urgente", recoge el comunicado de Exteriores.

En su nota, el ministerio palestino advierte de que esta decisión "sienta un peligroso precedente que socava la libertad de culto y atenta contra la auténtica presencia cristiana en el territorio palestino ocupado, incluyendo Jerusalén Este".

"El ministerio afirma que esta prohibición arbitraria, que no se había producido en siglos contra líderes religiosos que realizan sus ritos, constituye un crimen y una medida militar ilegal", reitera.

En términos similares se expresan los islamistas en otro comunicado, considerando que la situación vivida este domingo por Pizzaballa es "una aplicación concreta de la política de judaización de la ocupación contra la Ciudad Santa, incluyendo sus lugares sagrados islámicos y cristianos, lo que refleja la amenaza existencial que se cierne sobre los monumentos y la identidad de Jerusalén".

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, aseguró este domingo que "no hubo intención maliciosa" y que las fuerzas de seguridad israelíes están elaborando "un plan" para que los líderes religiosos puedan rendir culto en los lugares sagrado los próximos días de Semana Santa. EFE