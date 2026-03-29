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Ataque armado deja 6 fallecidos y 2 heridos en provincia de Ecuador bajo toque de queda

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Quito, 29 mar (EFE).- Un ataque armado dejó seis fallecidos y dos heridos cuando desconocidos ingresaron en un billar y dispararon contra varios de los presentes en la provincia de Los Ríos, una de las cuatro donde rige el toque de queda nocturno desde el pasado 15 de marzo, y cuya última jornada comenzará la noche de este domingo.

El hecho ocurrió anoche en la localidad de La Fortuna, en Quinsaloma, y las víctimas eran clientes del local y no registraban antecedentes penales, informó este domingo el portal Primicias.

Según las indagaciones -indicó- el atentado estaba dirigido al dueño del establecimiento, quien no se encontraba en el sitio.

Al notar la ausencia de su objetivo, los atacantes dispararon indiscriminadamente contra los asistentes.

Los cuerpos terminaron en el piso del local y fueron levantados posteriormente por personal de medicina legal, apuntó.

Personal policial levantó 77 casquillos de bala, evidencia de la violencia con la que se perpetró el ataque.

Además de los fallecidos, dos personas resultaron heridas, quienes se recuperan en una casa de salud de la localidad, finalizó.

Además de Los Ríos, el toque de queda nocturno -cuya última jornada iniciará a las 23:00 hora local de este domingo (04:00 GMT del lunes) y terminará seis horas después-, rige para las provincias del Guayas, El Oro y Santo Domingo de los Tsáchilas.

Ecuador vive desde 2024 bajo un estado de "conflicto armado interno" que declaró el presidente Daniel Noboa para intensificar la lucha contra las bandas criminales, a las que pasó a llamar "terroristas".

Pese a esa declaratoria, 2025 cerró con un récord de homicidios en Ecuador, al contabilizar en torno a los 9.300, de acuerdo a cifras del Ministerio del Interior. EFE

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