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Al menos 13 muertos en bombardeos de Israel contra diferentes puntos del sur del Líbano

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El Cairo, 29 mar (EFE).- Al menos 13 personas murieron durante la madrugada del sábado al domingo en una serie de bombardeos de Israel contra diferentes puntos del sur del Líbano, en medio de la campaña de ataques israelíes contra el país mediterráneo iniciada hace un mes que se ha saldado con más de 1.100 muertos.

La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) informó de que siete personas murieron en "un ataque del enemigo israelí" contra la localidad de Al Haniyah, mientras que otras dos personas fallecieron en otra acción contra el municipio de Jouya, ambos ubicados en el distrito meridional de Tiro.

Asimismo, otras dos personas fallecieron en la localidad de Aabba, en el distrito de Nabatieh, donde una vivienda fue "destruida por completo", al tiempo que otro bombardeo efectuado anoche que azotó la ciudad homónima a la provincia causó "grandes daños" a un centro comercial.

Por otra parte, la ANN informó de la muerte de dos paramédicos de la Autoridad Sanitaria Islámica, afiliada al grupo chií libanés Hizbulá, en un bombardeo contra un centro de esta organización en las inmediaciones del Hospital Bint Jbeil, también en el sur del Líbano.

Estos bombardeos se produjeron en medio de ataques de Hizbulá, que reivindicó el lanzamiento de drones, cohetes y misiles contra varios puntos militares del norte de Israel, así como contra un tanque Merkava israelí en la localidad meridional libanesa de Beit Lif.

Israel mantiene una intensa campaña de bombardeos principalmente contra el sur y el este del Líbano, así como las afueras de Beirut, pero paralelamente también desarrolla una operación terrestre en la región más meridional de su territorio.

Allí, se enfrenta a Hizbulá, que trata de contener su avance entre crecientes miedos a una invasión. EFE

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