Agencias

Al menos 12 detenidos en Moscú en protestas contra el bloqueo de internet

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Moscú, 29 mar (EFE).- Al menos 12 personas fueron detenidas hoy en Moscú por participar en protestas no autorizadas contra el bloqueo de internet y de Telegram, informaron medios locales.

Según el portal OVD-Info, especializado en el seguimiento de detenciones, las protestas tuvieron lugar en la plaza Bolótnaya, escenario otrora de las mayores manifestaciones antigubernamentales en el país.

Entre los detenidos se encuentra también el defensor de derechos y escritor Alexandr Podrabinek, de 72 años.

Podrabinek, según dijo un conocido suyo, fue llevado a comisaría por sacar fotos durante la protesta.

OVD-Info también informó de al menos dos detenidos en San Petersburgo.

En otras ciudades, como Novosibirsk y Vorónezh, también hubo detenciones.

Así, en Vorónezh, la policía se llevó a un activista que protagonizó una protesta solitaria con una pancarta en la que se podía leer: “Basta de bloqueos y de censura”.

Anteriormente, las autoridades rechazaron la celebración de protestas contra los bloqueos de internet en más de una treintena de ciudades rusas.

Según varios medios, este 1 de abril la popular red de mensajería Telegram será bloqueada de forma definitiva.

El regulador de las comunicaciones acusa a Telegram de infringir las leyes locales, mientras el servicio de mensajería ve en esa sanción un intento de censurar la libertad de expresión entre los rusos.

Simultáneamente, continúan los bloqueos de internet móvil en distintas ciudades que las autoridades explican por motivos de seguridad.EFE

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