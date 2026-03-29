0-3. Batlle, Graham y Alexia sentencian la Liga F del Barcelona

Madrid, 29 mar (EFE).- Primero Ona Batlle, con el 0-1 en el minuto 18; después Graham Hanssen y Alexia Putellas, desbordantes y conectadas en el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, y más tarde el 0-3 en propia puerta de Lakrar sentenciaron este domingo la Liga F para el Barcelona, con 13 puntos de ventaja con 18 por disputarse sobre el Real Madrid, segundo, de nuevo derrotado en el ‘clásico’, otra vez en el Alfredo Di Stéfano.

La diferencia es evidente. Los dos últimos partidos son otra demostración. Del 2-6 del duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones (la vuelta se juega el próximo jueves en Barcelona) al 0-3 de este domingo en la Liga F, en apenas cinco días, que posicionan al Barça como campeón liguero y muy cerca de las semifinales europeas.

Dos pasos adelante del equipo azulgrana, que rompió el partido en el minuto 18. Ya se sentía su dominio, tras el inicio animoso del Real Madrid y la velocidad ofensiva de Linda Caicedo, cuando el derechazo de Ona Batlle desde el borde del área golpeó decisivamente en Rocío. La endiablada parábola que efectuó el balón sobrepasó a Misa.

El partido ya se jugó casi siempre en terreno madridista, cada vez más atrás, más exigido, encomendado a la resistencia ya en su repliegue, a la oportuna intervención de Rocío bajo la línea en un remate de volea de Alexia Putellas y a la sorpresa de un contragolpe de Linda Caicedo, bien contrarrestada por la zaga visitante.

El Barcelona era dominante. Los centros sobrevolaban el área, los pases filtrados generaban desajustes en la defensa madridista, la presión incomodaba la salida de las jugadoras locales… Pero no eran tantas las ocasiones entonces y el resultado era mínimo, un 0-1 que sostenía todo abierto; más en el marcador, lo más importante, que en el juego, con el 76 por ciento de posesión del Barça al descanso y ni un remate entre los tres palos del Real Madrid.

Alexia rebuscó el 0-2 en el inicio del segundo tiempo, palmeado por Misa a córner, para mantener la mínima diferencia, hasta que Graham Hansen se inventó una acción extraordinaria por la banda derecha instantes después, hasta línea de fondo, con el pase atrás para el remate certero de Alexia que resolvió el partido con 40 minutos de margen.

Cuatro después, en el 55, fue el 0-3. El centro desde la banda derecha de Ona Batlle no sólo no pudo despejarlo Lakrar, sino que lo impulsó sobre su portería, sin que tampoco pudiera Misa evitar el nuevo gol del Barcelona, ante un trámite de más de media hora. Pau Quesada, el técnico del equipo blanco, sustituyó a Linda Caicedo. El 0-3 acabó con la fe.

Aún Irene Paredes rozó el 0-4, Rocío salvó otro gol a un metro de la línea con un tiro de Salma Paralluelo y Misa también frustró el cuarto tanto del Barcelona en dos ocasiones. El partido estaba decidido desde mucho antes, igual que la Liga F. Si había dudas, ya no queda ninguna: el Barcelona, que sólo ha perdido tres puntos, será el campeón de nuevo. El Real Madrid aún debe asegurar la segunda plaza, con cinco puntos de ventaja sobre el tercer puesto de la Real Sociedad.

Ficha técnica:

0 – Real Madrid: Misa; Eva Navarro (Iris Ashley, m. 87), María Méndez, Lakrar, Rocío, Yasmim; Athenea (Irune, m. 63), Toletti, Dabritz (Weir, m. 63), Angeldahl (Shei, m. 78); Linda Caicedo (Feller, m. 63).

3 – Barcelona: Cata Coll; Ona Batlle, Irene Paredes, Aicha (María León, m. 57), Brugts; Serrajordi, Patri (Pina, m. 57); Graham (Vicky, m. 70), Alexia, Sydney (Kika, m. 70); Paralluelo (Pajor, m. 70).

Goles: 0-1, m. 18: Ona Batlle. 0-2, m. 51: Alexia. 0-3, m. 55: Lakrar, en propia puerta.

Árbitra: Olatz Rivera Olmedo (C. Vasco). Amonestó a las locales Lakrar (m. 12) y Toletti (m. 75).

Incidencias: partido correspondiente a la vigésimo cuarta jornada de la Liga F Moeve, disputado en el estadio Alfredo Di Stéfano ante 3.396 espectadores.