Zelenski condena el ataque ruso nocturno y alerta contra relajar la presión sobre Rusia

Berlín, 28 mar (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, condenó este sábado el ataque nocturno con más de sesenta drones contra Odesa, que según las autoridades locales causó dos muertos y al menos once heridos, y advirtió en contra de rebajar la presión sobre Rusia.

"Anoche, los rusos lanzaron un ataque masivo contra Odesa. No tenía ningún sentido desde el punto de vista militar; se trató de un acto de puro terror contra la población civil. En el ataque contra la ciudad se utilizaron más de 60 drones", escribió en un mensaje en X.

Lamentó los cuantiosos daños, entre ellos en una maternidad, en edificios residenciales y en comercios, así como en el puerto e infraestructuras críticas.

Se refirió asimismo a los ataques rusos durante la noche contra las regiones de Poltava, donde las autoridades informaron de un muerto, y Dnipropetrovsk, con un resultado de dos muertos y dos heridos en la ciudad de Krivi Rig.

"Cada uno de estos ataques demuestra que Rusia no tiene intención de poner fin a esta guerra. Por eso, cualquier relajación de la presión sobre ella es peligrosa. Y los esfuerzos coordinados para proteger a las personas y las vidas nos ayudarán a nosotros, a la defensa de nuestro país y a nuestra diplomacia", afirmó.

Agradeció a los socios que colaboran con Ucrania y apoyan al pueblo ucraniano y aseguró que Ucrania, a su vez, también trabaja con todos para dotar al país de más fuerza y más capacidad para protege día y noche sus ciudades, pueblos, infraestructuras y la vida de su gente.

"La defensa colectiva y la acción coordinada pueden ofrecer los resultados más eficaces", subrayó EFE

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