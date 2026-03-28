Sefcovic y Greer mantienen una reunión "muy positiva" sobre el acuerdo comercial entre la UE y EE.UU.

Bruselas, 28 mar (EFE).- El comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, dijo este sábado que mantuvo una reunión "muy positiva" con su homólogo estadounidense, Jamieson Greer, en la que hicieron "balance" de sus relaciones comerciales y acordaron seguir avanzando en las negociaciones sobre materias primas críticas.

"Hemos aprovechado esta oportunidad para hacer una especie de balance de la situación actual en todas las cuestiones bilaterales", dijo Sefcovic esta mañana en rueda de prensa mientras asiste a la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Yaundé (Camerún).

"Acordamos seguir avanzando en nuestro trabajo sobre los minerales críticos y desarrollar, diría yo, una agenda positiva adicional", añadió el comisario europeo, quien también anunció que viajará a Estados Unidos el próximo mes de abril.