Rusia confirma un tercer ataque contra la central nuclear de Bushehr

Moscú, 28 mar (EFE).- Rusia confirmó este sábado las informaciones iraníes sobre un tercer ataque de Estados Unidos e Israel contra la central nuclear de Bushehr, de donde Moscú está evacuando estos días a sus especialistas.

”La situación en la central nuclear sigue deteriorándose”, dijo el director de la agencia atómica rusa, Rosatom, Alexéi Lijachov.

Lijachov, citado por la agencia TASS, explicó que la planta fue blanco de un tercer ataque y un proyectil ”explotó muy cerca de la estación de bombeo que suministra agua al reactor”.

”Es evidente que eso supone una clara amenaza para la seguridad nuclear”, dijo.

Horas antes, Rusia informó de una nueva evacuación de sus expertos desde Bushehr.

En total, han sido evacuados tres grupos compuestos por más de 400 personas y aún quedan otros dos.

A la vez, en la planta quedarán unas decenas de especialistas, encargados de garantizar el funcionamiento de los equipos.

Las autoridades iraníes denunciaron que "atacar instalaciones nucleares pacíficas constituye una clara violación de las normas internacionales" y que estos ataques podrían "amenazar gravemente la seguridad de la región".

Por su parte, el OIEA comunicó en su cuenta de X que fue informado por Irán de un nuevo ataque en Bushehr, el tercer incidente de este tipo en diez días.

El organismo indicó que, según Irán, no se han reportado daños en el reactor en funcionamiento ni fugas de radiación, y que la central se encuentra en condiciones normales.

El director general del OIEA, Rafael Grossi, expresó nuevamente su profunda preocupación por la actividad militar en las proximidades de la central nuclear y advirtió de "un grave incidente radiológico si el reactor resultara dañado". EFE