Agencias

Rusia anuncia la conquista de Brusivka, en la región de Donetsk

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Moscú, 28 mar (EFE).- Las fuerzas rusas han tomado la localidad de Brusivka, en la región ucraniana de Donetsk, informó hoy el Ministerio de Defensa de Rusia.

La localidad fue conquistada por unidades de la agrupación Zapad (Oeste), señala el comunicado castrense.

Esta semana, Defensa había informado de la toma de otra localidad en Donetsk, dos en Járkov y una en Sumi.

Según el jefe del Ejército ucraniano, Oleksandr Sirski, Rusia comenzó su ofensiva primaveral hace poco más de una semana.

El control sobre todo el Donbás, territorio compuesto por las regiones de Donetsk y Lugansk, es uno de los principales objetivos de Rusia y uno de los escollos en las negociaciones sobre el arreglo del conflicto que se vieron interrumpidas debido al inicio de la guerra en Oriente Medio.EFE

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