Agencias

Muere una mujer en la región de Zaporiyia por ataque ucraniano con dron

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Moscú, 28 mar (EFE).- Una mujer murió este sábado en la parte de la región ucraniana de Zaporiyia ocupada por Rusia debido a un ataque ucraniano con un dron, informaron las autoridades locales.

Según escribió en MAX, el Telegram ruso, el gobernador nombrado por Moscú, Yevgueni Balitski, Kiev atacó un vehículo en marcha en el que viajaba un matrimonio con sus dos hijos menores.

Como resultado, la madre de los niños falleció, mientras que el padre y uno de los menores, nacido en 2022, fueron hospitalizados.

El otro niño, nacido en 2020, resultó ileso, agregó Balitski.

Rusia controla a día de hoy más del 75% de la región de Zaporiyia, incluida la ciudad de Energodar, donde se encuentra la mayor central nuclear de Europa.EFE

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