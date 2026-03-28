México localiza las dos embarcaciones desaparecidas en el Caribe que llevaban ayuda a Cuba

Ciudad de México, 28 mar (EFE).- Una aeronave de la Armada mexicana localizó las dos embarcaciones tipo catamarán que habían desaparecido hace una semana en el Caribe mexicano tras zarpar de Isla Mujeres rumbo a La Habana con ayuda humanitaria, informó este sábado la Secretaría de Marina (Semar) de México.

La dependencia añadió que ubicaron las embarcaciones a 80 millas náuticas al noroeste de La Habana y que un buque de la Semar “ya se dirige a la zona para brindar apoyo”.

“Se mantiene comunicación vía radio”, apuntó el mensaje de la Marina en redes sociales, sin dar detalle sobre el estado de salud de los nueve tripulantes que viajaban en las naves. EFE