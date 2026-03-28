La UE presiona para pactar un programa de reforma de la OMC "muy riguroso" a partir del lunes

Bruselas, 28 mar (EFE).- El comisario de Comercio de la Unión Europea (UE), Maros Sefcovic, ha instado este sábado a conseguir un "programa muy riguroso a partir del lunes" sobre la reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

El emplazamiento lo ha hecho en rueda de prensa durante la 14ª Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC) celebrada en Yaundé (Camerún).

"Queremos aportar un mayor sentido de urgencia para que aprovechemos las horas que nos quedan de hoy y de mañana para cumplir con una declaración ambiciosa", ha dicho el comisario.

"Y lo que me gustaría ver es un programa muy riguroso a partir del lunes, en el que haya planes de trabajo muy claros (y) una agenda de reformas (...) De este modo, no nos encontraríamos en la situación de tener que responder a las mismas preguntas dentro de dos años", ha explicado.

Según Sefcovic, la mayoría de los países miembros de la OMC "comprenden" la necesidad de reformar la organización.

Sin embargo, ha reconocido no estar percibiendo "la suficiente sensación de urgencia para empezar a obtener resultados".

La conferencia, que se celebra desde el pasado jueves y hasta este domingo, reúne en la capital de Camerún a los ministros y otros delegados de los 166 países miembros de la OMC con la tarea principal de decidir si ofrecen su respaldo político a un proyecto de reforma de la organización, fundada en 1995.

El bloqueo en el funcionamiento del órgano de apelación en casos de disputas comerciales entre países es uno de los asuntos pendientes para restablecer la confianza en la OMC.

Para ello, el Mecanismo Arbitral Multipartito de Apelación Provisional (MPIA) se estableció como una respuesta temporal ante la parálisis del mandato negociador de la organización.

En un comunicado conjunto fechado hoy mismo, la UE y los 35 países que participan en este mecanismo - al que se añadieron recientemente Barbados, Liechtenstein y Moldavia - hacen un llamamiento al resto de países de la OMC a unirse.

Hacen hincapié en su importancia "para proporcionar seguridad y previsibilidad al sistema multilateral de comercio en estos tiempos difíciles".

"A la espera de que se establezca un sistema de solución de diferencias de la OMC plenamente operativo y que funcione correctamente, alentamos a otros Miembros de la OMC a que se adhieran al MPIA, que proporciona estabilidad, seguridad y previsibilidad basadas en normas", según el comunicado.

Mientras no se alcance una solución, añaden, el MPIA garantiza "que las normas de la OMC puedan aplicarse para asegurar su cumplimiento y que las diferencias comerciales entre nosotros puedan resolverse, sin que las apelaciones caigan en el vacío".

São Paulo, 28 mar (EFE).- El canciller brasileño, Mauro Vieira, defendió este sábado en Yaundé (Camerún) un sistema de resolución de controversias "plenamente operativo y accesible" en la Organización Mundial del Comercio (OMC) frente a las "acciones unilaterales".

"Un comercio previsible sustenta no solo el desarrollo, sino también la estabilidad global. La historia demuestra que, cuando las reglas retroceden, el conflicto nunca está lejos", advirtió Vieira en una reunión de los miembros del Acuerdo Provisional de Arbitraje de Apelación Multipartito (MPIA).

El MPIA es un instrumento voluntario que se estableció como una respuesta temporal a la crisis del órgano de apelación en casos de disputas comerciales entre países de la OMC, paralizado ante la imposibilidad de alcanzar un consenso sobre el nombramiento de sus miembros.

Vieira llamó así a fortalecer ese mecanismo provisional como "una forma de preservar la previsibilidad de las reglas", pues es un "refugio seguro" y un "bastión jurídico para quienes optan por el multilateralismo frente a las acciones unilaterales".

"El MPIA contribuye a evitar un escenario internacional en el que el poder prevalezca sobre el derecho" y "actúa como una salvaguarda esencial frente al unilateralismo, garantizando que los actores más pequeños no queden relegados por los más grandes", manifestó.

En este sentido, Vieira dio la bienvenida a los siete miembros que se han unido a él desde el año pasado: Vietnam, Reino Unido, Malasia, Paraguay, Barbados, Liechtenstein y Moldavia.

En su opinión, un comercio que contribuye al desarrollo de los países depende en gran medida de "la previsibilidad de sus normas".

Y "sin la posibilidad de recurrir a un mecanismo vinculante de solución de diferencias, el comercio corre el riesgo de verse determinado por dinámicas de poder", añadió el ministro.

No obstante, a pesar de resaltar el valor y la eficacia del MPIA, el jefe de la diplomacia brasileña instó a no olvidar el objetivo final: "contar con un sistema de solución de diferencias plenamente operativo y accesible para todos los miembros".

El encuentro del MPIA, que cuenta con 61 miembros de diversas regiones del mundo, tuvo lugar en el marco de la 14ª conferencia ministerial de la OMC, que se celebra hasta este domingo en Yaoundé.