Justicia argentina investiga a jefe de Gabinete de Milei por enriquecimiento ilícito

Buenos Aires, 28 mar (EFE).- La Justicia de Argentina ordenó medidas de prueba sobre el jefe de Gabinete de Ministros del presidente Javier Milei, Manuel Adorni, quien fue denunciado por delitos de enriquecimiento ilícito, malversación de fondos públicos, cohecho y tráfico de influencias.

El fiscal Gerardo Pollicita solicitó el viernes medidas de prueba sobre el patrimonio de Adorni, exvocero presidencial, a partir de inconsistencias entre su declaración de bienes y las propiedades que se le atribuyen, así como un nivel de gastos cotidianos muy superior a sus ingresos.

La investigación pertenece al juzgado federal de Ariel Lijo, magistrado que durante 2025 fue postulado por el Ejecutivo de Milei para integrar la Corte Suprema de Justicia argentina, pero que no obtuvo los avales necesarios en el Congreso.

En su última declaración jurada, correspondiente a 2024, Adorni informó de que tenía dos propiedades: un apartamento en la capital argentina, compartido con su esposa, y otro en La Plata, su ciudad natal, adquirido mediante una donación familiar.

En los últimos días, varios diputados opositores denunciaron ante la Justicia al jefe de Gabinete, considerado una de las manos derechas del presidente, por no haber declarado otras dos propiedades, situadas en zonas residenciales de las afueras de Buenos Aires.

Adorni comenzó a estar en el centro del debate público a partir de que su esposa, Bettina Angeletti, viajó a principios de marzo en el avión presidencial a Nueva York, junto a la comitiva oficial que participó en un evento de promoción del país para inversores.

Después de ese viaje, el propio Adorni reconoció que su esposa no debía haberle acompañado.

Además, la viralización en redes sociales de un viaje familiar de Adorni en un avión privado durante el último febrero es foco de la cobertura periodística de medios locales porque habría sido financiado por Marcelo Grandio, amigo del funcionario que desde la asunción de Milei en el Ejecutivo recibió contratos con la Televisión Pública argentina, área a cargo de la Jefatura de Gabinete.

Adorni se enfrentó este miércoles a los periodistas en una rueda de prensa cuando le preguntaron por el tema: “Vos no sos juez, sos periodista. Yo hago lo que quiero con mi dinero, ganado legítimamente”, respondió visiblemente irritado y antes de abandonar la sala.

"No tengo por qué explicar una transacción privada. Si la Justicia me lo pregunta, presentaré la documentación correspondiente", agregó.

Y sobre el origen de sus bienes inmuebles, el alto funcionario detalló: “Trabajé 25 años en el sector privado, mi patrimonio lo construí ahí, antes de entrar en el Estado. No tengo nada que esconder”.

Pero los periodistas le recordaron que hay inconsistencias en su declaración jurada como funcionario público, a lo que comentó: “Todo está correctamente declarado. Lo demás son conjeturas”.

En la rueda de prensa de este miércoles, el jefe de Gabinete llegó a exigir a otro informador que le pidiera disculpas por haber escrito un mensaje en la red social X en el que mencionaba que se estaba quedando sin apoyos en el Gobierno.

"Mi apoyo, intacto. Más allá de las operaciones del periodismo y la vieja política sé quién sos y de tu integridad", escribió después de la conferencia de prensa en X la secretaria general de Presidencia y hermana del mandatario, Karina Milei. EFE